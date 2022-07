Samsung verkoopt 11 miljoen Galaxy S22 Ultra’s: populairste ‘Note’ in jaren

Samsungs Galaxy Note-verkopen daalden de afgelopen jaren, maar in 2022 lijkt de fabrikant weer flink wat succes te boeken met de Galaxy S22 Ultra.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Galaxy S22 Ultra best verkopende Note-toestel in vijf jaar tijd

Samsung verkoopt dit jaar ongeveer 10,9 miljoen Galaxy S22 Ultra-toestellen. Dat deelt bekende lekker Ice Universe via het Chinese Weibo. Dat is een flinke sprong in populariteit, want de Galaxy Note-lijn verkeert al jaren in zwaar weer. Dit is waarschijnlijk één van de redenen dat Samsung voor een naamsverandering koos. Dit lijkt te werken, want de Galaxy S22 Ultra is de best verkopende Note-smartphone in jaren.

De afgelopen vijf jaar verkocht Samsung iets meer dan 10 miljoen Galaxy Note 8-smartphones, 9,6 miljoen Galaxy Note 9-toestellen en 9,5 miljoen Galaxy Note 10‘s. De fabrikant bereikte een dieptepunt met de Galaxy Note 20, waarvan slechts 7,5 miljoen toestellen over de toonbank gingen. Hierna trok Samsung officieel de stekker uit de Galaxy Note-naam. Nu leeft de Note voort onder de S Ultra-naam.

Hoewel 11 miljoen verkochte Galaxy S22 Ultra’s weer een flinke stap in de goede richting is, komt het niet in de buurt bij het succes van de Galaxy Note 2 en Galaxy Note 3, die Samsung tussen 2011 en 2013 verkocht. Hiervan verscheepte de fabrikant maar liefst 50 miljoen exemplaren.

Lees ook: Iconische smartphones: de (voor die tijd) enorme Samsung Galaxy Note 3

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Groot scherm, S Pen en meer

Samsungs Note-smartphones staan bekend om hun enorme schermen, de creatieve vrijheid die de S Pen met zich meebrengt en de beste specificaties. De Galaxy S22 Ultra is hierop geen uitzondering. Het toestel heeft nagenoeg hetzelfde ontwerp als de Galaxy Note 20 Ultra, met puntige hoeken en aflopende schermranden. Gebruikers kunnen aantekeningen maken met de ingebouwde S Pen en het grote 6,8 inch-scherm leent zich perfect voor het kijken van films en spelen van games.

Samsung had de Galaxy S22 Ultra in theorie dus net zo goed de Galaxy S22 Note kunnen noemen. Het één van de meest complete smartphones die je momenteel kunt kopen. Ben je benieuwd naar onze ervaringen met de Galaxy S22 Ultra? Lees dan even onze geschreven Samsung Galaxy S22 Ultra review.

We hebben ook een videoreview van het toestel gemaakt. Deze check je hieronder:

De Samsung Galaxy S22 Ultra is nieuw verkrijgbaar vanaf 1120 euro. Hiermee is de prijs al flink gedaald ten opzichte van de adviesprijs. Je kunt ervoor kiezen om de S22 Ultra los te kopen, maar het is natuurlijk ook mogelijk om de Galaxy S22 Ultra met een abonnement aan te schaffen.

Wil je geen enkel Samsung-nieuwtje missen? Houd dan de website goed in de gaten, schrijf je in voor de Android Planet-nieuwsbrief en download de Android Planet-app. Tot slot kun je ons volgen op Instagram of Facebook.