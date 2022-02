Samsung Galaxy S22 vs S22 Ultra: is de Ultra het prijsverschil waard?

Samsung heeft haar nieuwe Galaxy S22-toestellen vorige week aangekondigd. In hoeverre verschilt de goedkoopste S22 van de prijzige S22 Ultra?

Samsung Galaxy S22 vs Galaxy S22 Ultra

De Galaxy S22 en Galaxy S22 Ultra zijn beide gloednieuwe high-end-smartphones van Samsung. De toestellen lijken in veel opzichten op elkaar, maar verschillen ook behoorlijk. In dit artikel zetten we de belangrijkste verschillen voor je op een rijtje. Hopelijk maken we de keuze tussen de twee toestellen op die manier een stukje makkelijker.

1. Formaat

Het meest in het oog springende verschil tussen de S22 en S22 Ultra is het formaat. De S22 is relatief compact: het toestel heeft een 6,1 inch-scherm en flinterdunne schermranden. De S22 heeft daarnaast afgeronde hoeken, waardoor hij prettig in de hand ligt. De smartphone past waarschijnlijk prima in de meeste broekzakken.

De Ultra heeft een veel groter 6,8 inch-scherm. Aan de zijkanten is het display lichtgebogen. Dit heeft geen extra functie, maar ziet er wel erg chique uit. Daarnaast heeft de S22 Ultra hoekige voermen, waardoor het toestel wel echt behoorlijk fors is. Ook is de Ultra een stukje dikker en zwaarder dan de reguliere S22.

Van links naar rechts: S22 Ultra, S22 Plus en S22

Voordat je één van de toestellen koopt, is het belangrijk om na te gaan of je liever een grote of een kleine smartphone in huis haalt. Het grote scherm van de S22 Ultra is natuurlijk ideaal voor contentconsumptie, maar voor de handzaamheid van de S22 valt ook zeker wat te zeggen.

2. Camera’s

De camera’s van de Galaxy S22 en de S22 Ultra verschillen behoorlijk. De S22 heeft drie camera’s aan de achterkant. Dit zijn een 50 megapixel-hoofdcamera, 10 megapixel-telelens (3x optische zoom) en 12 megapixel-groothoeklens. Aan de voorkant vinden we een 10 megapixel-selfiecamera.

De S22 Ultra heeft vier camera’s aan de achterkant. Dit zijn een 108 megapixel-hoofdcamera, 10 megapixel-telelens (3x optische zoom), 10 megapixel-periscooplens (10x zoomen) en 12 megapixel-groothoeklens. De selfiecamera van het toestel heeft een resolutie van 40 megapixel. Ook beschikt de S22 Ultra over lenzen van zogenoemd Super Clear Glass, waardoor vervelende lens flares verleden tijd zijn.

De S22 Ultra heeft een van de meest veelzijdige smartphonecamera’s van dit moment. Voor iedere situatie heb je een aparte lens. Gelukkig beschikken zowel de S22 als S22 Ultra over praktisch dezelfde softwarefuncties. Wil je de beste, meest uitgebreide camera-ervaring? Kies dan voor de S22 Ultra.

3. Snelheid

De Galaxy S22 en S22 Ultra hebben allebei dezelfde processor. De smartphones draaien op Samsungs gloednieuwe Exynos 2200-chip. Deze chip is vergelijkbaar met de Snapdragon 8 Gen 1, die in de Amerikaanse varianten van de S22-smartphones te vinden is.

Beide smartphones hebben daarnaast 8GB aan werkgeheugen – mits je voor de 128GB-versie kiest. De 256GB- en 512GB-varianten van de S22 Ultra hebben namelijk 12GB aan werkgeheugen. Waarschijnlijk maakt dit in het dagelijks gebruik weinig verschil.

4. Accuduur

De Galaxy S22 Ultra heeft een veel grotere accu dan de reguliere S22. Dat is ook niet zo gek, want de S22 Ultra is immers een forse smartphone. Het toestel heeft een 5000 mAh-accu, die kan opladen met een snelheid van 45 Watt. Volgens Samsung is slechts tien minuten aan de lader genoeg om weer 90 minuten lang te kunnen videobellen.

De S22 heeft een 3700 mAh-accu. Dit is relatief klein, zeker in vergelijking met de accu van de Ultra. Het kleinere scherm slurpt echter minder stroom en de aanwezige Exynos-chip is erg energiezuinig. De reguliere S22 laadt met 25 Watt helaas ook minder snel op dan de S22 Ultra.

Hoewel de accu van de S22 Ultra het dus in alle opzichte wint van de S22, betekent dat niet dat de S22 een slechte accu heeft. We gaan deze de komende weken uitgebreid testen. Houd website goed in de gaten voor de uitgebreide review!

5. S Pen

Samsung heeft de S Pen dit jaar voor het eerst in een Galaxy S-smartphone geïntegreerd. Voorheen hadden alleen Galaxy Note-smartphones een ingebouwde S Pen, maar die toestellen worden niet langer door Samsung gemaakt. Daarom heeft Samsung ervoor gekozen om het Note-dna voort te laten leven in de vorm van de S22 Ultra.

Met de S Pen maken gebruikers gemakkelijk aantekeningen. Ook is het bewerken van screenshots en foto’s of het maken van een tekening een stuk leuker en makkelijker dankzij de ingebouwde stylus. De reactietijd van het pennetje is slechts 2,8 milliseconden. Hierdoor voelt het alsof je met pen op papier schrijft. De reguliere S22 heeft helaas geen S Pen. Je kunt deze ook niet los kopen.

6. Prijs

Een belangrijk onderdeel van je keuze: de prijs. De standaard Galaxy S22 is de goedkoopste S22-smartphone. Je betaalt 849 euro voor het 8/128GB-model en 899 euro voor het 8/256GB-model. Er bestaan geen varianten met meer opslagruimte en je kunt dit helaas ook niet uitbreiden met een micro-sd-kaartje.

De S22 Ultra is een stuk duurder. De 8/128GB-variant kost 1249 euro. Wil je meer RAM en opslagruimte? Je betaalt dan 1349 euro voor het 12/256GB-model, 1449 euro voor de 12/512GB-versie en 1649 euro voor de 1TB-versie.

