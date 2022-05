‘Samsung geeft Galaxy S23 een gloednieuwe 200 megapixel-camera’

Vind jij de 108 megapixel-camera van de Galaxy S22 Ultra al heftig? Samsung doet er met de Galaxy S23 wellicht nog een schepje bovenop. Lees snel verder!

Gerucht: Galaxy S23 krijgt 200 megapixel-camera

De Galaxy S22 Ultra biedt met zijn 108 megapixel-hoofdcamera één van de beste smartphonecamera’s van dit moment. Het Zuid-Koreaanse Samsung is echter nog lang niet tevreden. Volgens geruchten werkt de fabrikant namelijk aan een gloednieuwe 200 megapixel-camera voor de Galaxy S23. Deze heeft dus bijna dubbel de resolutie van de S22 Ultra-camera.

Veel over de nieuwe camera is nog niet bekend. Wel weten we dat er verbeteringen zijn doorgevoerd op het gebied van scherpte en dynamisch bereik. Ook krijgt de camera naast de 200 megapixel-sensor betere lenzen en presteert hij sneller. We weten al langer dat Samsung aan een 200 megapixel-camera werkt. De fabrikant kondigde dit eind 2021 officieel aan. Nu lijkt het erop dat de nieuwe lens ook daadwerkelijk naar het volgende vlaggenschip van Samsung komt.

De Samsung Galaxy S23 krijgt op cameragebied naar verwachting flinke concurrentie in de vorm van Apples iPhone 14 Pro. Deze krijgt volgens de geruchten ook een enorme camera-upgrade. Welk toestel uiteindelijk betere foto’s maakt, is nog maar de vraag. Wij zijn heel benieuwd wat Samsung voor de S23-camera in petto heeft.

Zijn 108 megapixels er dan te weinig?

Een 200 megapixel-camera klinkt behoorlijk als overkill. Dat komt omdat nagenoeg alle fabrikanten hun hogeresolutie-camera’s voorzien van het zogenoemde pixel binning. Dit is een technologie die meerdere pixels samenvoegt tot één grote pixel, die meer licht binnenlaat. Samsung doet dit ook en zoekt op deze manier een balans tussen resolutie en lichtopbrengst.

Lees ook: De (on)zin van 108 megapixel-camera’s: een vage marketingterm

De Samsung Galaxy S22 Ultra valt op cameragebied in ieder geval erg in de smaak. We hebben hier een apart artikel over gepubliceerd. Je vindt onze Samsung Galaxy S22 Ultra camerareview hier. Ben je benieuwd naar onze algemene ervaringen met het huidige Samsung-vlaggenschip? Lees dan de uitgebreide geschreven Samsung Galaxy S22 Ultra review en check hieronder onze videoreview.

