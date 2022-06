‘Samsung Galaxy S23 krijgt eindelijk een betere selfiecamera’

De selficamera van de Galaxy S-serie heeft inmiddels al drie jaar geen flinke upgrade meer gehad. Daar komt bij de Galaxy S23 wellicht verandering in.

Na drie jaar wachten is het zover: betere selfies!

De Galaxy S-serie van Samsung is al sinds 2010 een van de populairste smartphonelijnen ter wereld. Het is dan ook niet gek dat we ieder jaar weer met smart wachten op het volgende model. De Galaxy S23 komt naar verwachting pas begin volgend jaar op de markt, maar de eerste geruchten doen alweer de rondte. Zo lijkt de selfiecamera een flinke upgrade te gaan krijgen.

De Samsung Galaxy S22 en Galaxy S22 Plus komen beide met een 10 megapixel-frontcamera. Dit was bij de Galaxy S21 en S20 ook al het geval. De lens maakt in principe prima selfies – maar daar blijft het ook wel echt bij. Samsung lijkt de sensor volgend jaar echter een flinke upgrade te geven. Volgens GalaxyClub krijgen de S23 en S23 Plus een 12 megapixel-selfiecamera, die voor veel betere kiekjes moet zorgen.

Veel over de nieuwe selfiecamera is nog niet bekend. De bron spreekt over een eventuele aanwezigheid van optische beeldstabilisatie en autofocus. Ook werkt Samsung de sensor wellicht weg onder het scherm, net als bij de Galaxy Z Fold 3. Technologisch gezien is dat echter heel lastig – een selfiecamera onder het scherm wegwerken zorgt namelijk in praktisch alle gevallen voor een teleurstellende fotokwaliteit. De Galaxy S22 Ultra heeft overigens een 40 megapixel-selfiecamera. Of deze bij de S23 Ultra hetzelfde blijft, is nog niet bekend.

Wat we nog meer van de Galaxy S23 verwachten

Samsung kondigde de Galaxy S22-serie begin 2022 aan. We verwachten de Galaxy S23 dan ook niet voor 2023 te gaan zien. Dat duurt dus nog minimaal een half jaar. Veel over het volgende Samsung-vlaggenschip weten we logischerwijs nog niet. Wel gaan er al een tijdje geruchten over een 200 megapixel-hoofdcamera op de achterkant. Ook weten we bijna zeker dat het toestel draait op een Snapdragon 8 Gen 2-chip. Dat wordt de snelste processor die chipmaker Qualcomm op dat moment maakt.

Ben jij van plan om volgend jaar een Samsung Galaxy S23 aan te schaffen? Of heb je een Galaxy S22 en hoef je nog geen upgrade? Laat het ons vooral even weten in de reacties onder dit artikel.

