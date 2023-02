Teardown: de Samsung Galaxy S23 Ultra is iets makkelijker te repareren

Het zelf repareren van je smartphone was vroeger een stuk makkelijker. Samsung lijkt het de gebruiker weer iets eenvoudiger te maken met de S23-serie. Kijk en lees er hier meer over.

Zie hoe de S23 Ultra ontmanteld en beoordeeld wordt

Waterdichtheid is een functie die we graag op smartphones zien, maar helaas betekent dat ook een boel lijm. Het scherm, de achterkant en ook de batterij zitten allemaal vastgelijmd. Dat is vooral nadelig voor de repareerbaarheid van een telefoon. Waar je vroeger de achterkant je telefoon in één seconde eraf klikte, heb je daar nu een hoop extra apparatuur voor nodig.

iFixit is een grote speler in dit gebied. Zij testen en beoordelen al jaren smartphones op repareerbaarheid en hebben onlangs de nieuwe Galaxy S23-serie van Samsung ontmanteld. In onderstaande video zie je wat er daarvoor allemaal nodig is bij de S23 Ultra.

Kleine stapjes: batterij S23-serie beter te verwijderen

De zogeheten teardown van de Samsung Galaxy S23 Ultra lijkt veel op die van zijn voorganger – de S22 Ultra. Ook aan de binnenkant komt het toestel sterk overeen. Eén ding valt gelijk op: er is een plastic lipje toegevoegd om de batterij te verwijderen.

Met het lipje maakt Samsung een positief sprongetje op het gebied van repareerbaarheid, maar heel veel makkelijker wordt een reparatie er niet door. Het is namelijk niet eenvoudig om het lipje vast te pakken, helemaal als je klamme handen hebt. Dit lipje is overigens in ieder S23-model te vinden.

Verder worden ook de camera’s en het moederbord verwijderd van de behuizing. Het scherm zit goed vastgelijmd en vereist een hittebron, zuignap en prying tool (soort plectrum om onder het scherm te schuiven) om verwijderd te worden. De interne platte lintkabels zitten met handige kliksystemen vast.

Positieve trend voor Samsung

De ontmanteling van de S23 Ultra is dus bijna hetzelfde als bij het vorige model, maar met de toevoeging van een plastic lipje op de batterij. Al met al blijft de smartphone nog steeds lastig te repareren voor de consument, wat zorgt voor een repareerbaarheidsscore van 4 van de 10.

Fairphone 4: moderne smartphone met de beste repareerbaarheidsscore.

Onder de naam ‘Right to repair’ wordt er de afgelopen jaren steeds meer aandacht besteed aan repareerbaarheid. Gebruikers en (overheids)instanties streven naar smartphones die makkelijker zelf te repareren zijn, in strijd tegen het toenemende afval dat mobiele apparaten veroorzaken.

