‘Samsung Galaxy S23 krijgt geen verborgen selfiecamera onder scherm’

Het lijkt erop dat het aankomende vlaggenschip van Samsung niet uitgerust wordt met een ‘onzichtbare’ selfiecamera. De frontcamera van de Galaxy S23 zou ‘gewoon’ via een gaatje in het scherm verwerkt zijn. Lees verder om erachter te komen hoe het zit.

Geen onzichtbare selfiecamera voor Samsung Galaxy S23

De S23 is nog niet officieel aangekondigd, maar er gaan al een hoop geruchten rond. Samsungs volgende Galaxy S-telefoons leken namelijk uit te komen met de selfiecamera onder het scherm. Dat gerucht lijkt nu minder waarschijnlijk. Het Zuid-Koreaanse blog Naver meldt namelijk dat zo’n verborgen selfiecamera niet in de vernomen specificatielijst van het toestel staat.

Het bedrijf heeft wel eerder een toestel uitgerust met een verborgen selfiecamera. Samsungs vouwtelefoon, de Galaxy Z Fold 3, heeft dat namelijk wél. Wanneer deze telefoon uitgevouwen is, is de volledige voorkant van het toestel het scherm. Wanneer je de camera-app opent, komt de selfiecamera achter de pixels vandaan. Zo kan Samsung het gebruiken van een notch of cameragat vermijden.

Under-display selfiecamera van de Z Fold 3

Het gebruiken van een selfiecamera onder het scherm vereist wel veel verwerking achteraf. De camera moet namelijk het licht en wazigheid van het scherm met software aanpassen. Dat maakt het eindresultaat van de foto niet altijd beter. Gezien Samsung’s populariteit op het gebied van camerakwaliteit is het logisch dat ze die verborgen selfiecamera dus toch overslaan op de Galaxy S23.

Meer over de Galaxy S23

Hoewel de selfiecamera dus niet onder het scherm verstopt zal zitten, is de kwaliteit wel verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Waar de selfiecamera van de S22 ‘maar’ 10 megapixel had, komt de S23 waarschijnlijk met een 12 megapixel-lens. Het klinkt als een klein verschil, maar het waarschijnlijk wel scherpere selfies opleveren.

Ook de camera achterop kan een flinke upgrade verwachten. Er gaan al tijden geruchten over een nieuwe 200 megapixel-camera voor op de S23, maar zeker is het nog niet. We verwachten verder dat het toestel draait op de nieuwste en krachtigste Snapdragon 8 Gen 2-chip of op Samsung’s nieuwste Exynos-processor.

Het toestel wordt waarschijnlijk met Android 13 en de One UI 5-schil geleverd. Door Samsungs degelijke updatebeleid kunnen we uitgaan van vier grote Android-updates en vijf jaar beveiligingspatches, die hackers buiten de deur houden.

