Iconische smartphones: de Samsung Galaxy S6 Edge en zijn prachtdesign

Het huidige smartphonelandschap is niet zo spannend, maar dat was vroeger wel anders. In deze rubriek nemen we je mee terug naar de meest iconische toestellen ooit. In dit artikel bespreken we de Samsung Galaxy S6 Edge, een toestel dat de smartphone-industrie voorgoed veranderde.

Gebogen randen, aluminium en glas: een Samsung-mijlpaal

Samsung is de onbetwiste heerser van de smartphonemarkt. De fabrikant was er met de Galaxy S in 2010 vroeg bij en zette hiermee zijn eerste échte high-end toestel op de markt. De Galaxy S2 borduurde hierop voort en na 80 miljoen verkochte Galaxy S3-toestellen in 2012 was het duidelijk: Samsung is een blijvertje.

Een groot nadeel van Samsung-telefoons uit het verleden was de bouwkwaliteit. De toestellen bestonden van top tot teen uit goedkoop aanvoelend, dun plastic. Ook Samsungs softwareschil – die destijds nog TouchWiz heette – viel niet bij iedereen in de smaak. In 2015 schrapte de fabrikant daarom al zijn gewoontes en kwam het met de Galaxy S6 en Galaxy S6 Edge.

Beide toestellen bestonden volledig uit glas en aluminium. Vooral de Galaxy S6 Edge viel op, vanwege zijn – de naam zegt het al – Edge. Het 5,1 inch-amoled-scherm liep aan beide zijkanten schuin af. Hierdoor had het toestel een design dat we nog nooit eerder zagen. In 2014 kwam Samsung wel al met de Galaxy Note Edge, een smartphone die aan één kant een aflopende schermrand had. Dit toestel werd de hemel in geprezen door reviewers, maar was geen commercieel succes.

De Galaxy S6 Edge gaat in onze ogen de geschiedenis in als één van de mooiste Android-telefoons ooit. De matte aluminium rand had subtiele, glimmende accenten en slanke knoppen die ferm aanvoelden. De smartphone was in meerdere kleuren verkrijgbaar, waaronder donkerblauw, wit, goud en groen. Iedere kleur reflecteerde het licht op een andere manier.

Die aflopende randen, wat kon je ermee?

Samsung zette de gebogen zijkanten van de Galaxy S6 Edge op de markt als functionele toevoeging, maar dat viel in onze ogen iets tegen. Zo waren er functies als People Edge en Apps Edge, waarmee gebruikers met een swipe vanaf de zijkant snel allerlei acties konden uitvoeren. In de praktijk vonden we deze feautures destijds weinig toevoegen. Het meest recente Samsung-vlaggenschip, de Galaxy S22 Ultra, beschikt nog steeds over een soortgelijke functie in de vorm van het Edge Panel.

Eigenlijk waren de aflopende schermranden dus vooral een esthetisch dingetje. Vanwege het ontwerp leek het scherm als een sticker op de telefoon te zitten. Met je duimen over het display gaan voelde extra zacht en soepel. Ook creëerde de edge een soort 3D-effect, omdat content als een waterval van de telefoon af leek te vallen.

De People Edge-functie in actie

De gebogen randen bleken zo erg in de smaak te vallen dat Samsung het ontwerp hergebruikte voor allerlei andere smartphones in de toekomst. Tot op de dag van vandaag brengt de fabrikant nog smartphones uit met een dergelijk scherm – en Samsung is niet de enige. Veel bekende fabrikanten als Xiaomi en OnePlus brengen nu ook al jaren smartphones met aflopende schermranden uit.

Doei, vervangbare accu en sd-kaart

Het nieuwe premium ontwerp van de Galaxy S6 Edge had ook een aantal minpunten tegenover voorgaande Samsung Galaxy S-telefoons. Zo konden gebruikers de accu niet langer zelf vervangen – een feature die ieder ander Samsung-toestel uit het verleden wél ondersteunde. Ook verdween de ingang voor een micro-sd-kaartje.

Deze trend zette zich voort, want tegenwoordig heeft praktisch geen enkel vlaggenschip-toestel nog een vervangbare accu. Ook de mogelijkheid om het geheugen uit te breiden met een micro-sd-kaartje zien we anno 2022 nog maar weinig bij high-end telefoons. Goedkopere smartphones hebben deze functie overigens vaak wél.

Een niet-vervangbare accu is in onze ogen niet zo’n groot probleem, zolang de batterijduur maar lekker lang is. Dat was bij de Galaxy S6 Edge helaas niet helemaal het geval – het toestel had slechts een 2600 mAh-accu, die met veel moeite de dag doorkwam. De meeste huidige smartphones hebben accu’s die bijna twee keer zo groot zijn.

Meer over de Samsung Galaxy S6 Edge

Wil je na het lezen van dit artikel nog even geen afscheid nemen van de Galaxy S6 Edge? Check hieronder dan even onze videoreview van het toestel, die we in 2015 maakte. Ook kun je onze geschreven Galaxy S6 Edge review nog eens teruglezen.

Gebruikte jij vroeger zelf een Samsung Galaxy S6 Edge en wil je jouw ervaringen met ons delen? Doe dat vooral even in de reacties onder dit artikel!