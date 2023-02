Samsung maakt berichten sturen mogelijk, zelfs zonder bereik

Samsung heeft communicatie tussen smartphones en satellieten succesvol ontwikkeld. Dat betekent dat je buiten het bereik van een zendmast ook berichten stuurt, bijvoorbeeld tijdens een verre wandeling of op vakantie.

Samsung Exynos-modem communiceert met satellieten

In een persbericht kondigt Samsung aan een modem te hebben ontwikkeld die communicatie tussen smartphone en satellieten mogelijk maakt. De zogeheten NTN-techniek zit op Samsungs eigen Exynos 5300-modem en kan smartphones berichten, foto’s en zelfs video’s laten versturen en ontvangen, zelfs als ze buiten bereik zijn van een reguliere zendmast.

In een relatief klein land als Nederland heb je vrijwel altijd bereik via een zendmast, maar in het buitenland is dat wel anders. De nieuwe NTN-techniek is daarom vooral interessant voor gebruikers die de natuur ingaan. Denk aan avonturiers die wandelen in de bergen of een uitgestrekte woestijn. Eerder introduceerden Apple en Qualcomm soortgelijke technieken voor hun eigen chips.

Deze smartphones krijgen de chip

Opvallend is dat Samsungs eigen vlaggenschepen – de S23, S23 Plus en S23 Ultra – niet uitgerust zijn met satellietcommunicatie. Volgens Samsung is de techniek daar vooralsnog te gelimiteerd voor. De Pixel 7 en Pixel 7 Pro van Google zijn wel voorzien van dit modem, maar Samsung brengt de nieuwe functionaliteit pas uit op toekomstige chips. Het is nog onduidelijk om welke smartphones het precies gaat.

Samsung ontwikkelt ook een andere standaard NTN-techniek voor in toekomstige modems, waarmee er minder energieslurpende chips vereist zijn in een smartphone. Fabrikanten hebben daarmee meer flexibiliteit tijdens het ontwerpen van een toestel.

