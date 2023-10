Samsung voegt in 2024 satellietcommunicatie toe aan smartphones

Samsung is van plan om in 2024 satellietcommunicatie toe te voegen aan sommige nieuwe smartphones. Dat heeft een topman van het bedrijf gezegd. Daarmee kun je zelfs zonder mobiel bereik contact opnemen met nooddiensten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung werkt aan satellietcommunicatie

In Nederland heb je vrijwel overal goed bereik. Dat wordt anders wanneer je een minder dichtbevolkt land bezoekt, of gaat wandelen in de bergen. Als je dan onverhoopt in de problemen komt, is het moeilijk om de politie in te lichten.

Samsung wil daarom satellietcommunicatie mogelijk maken op zijn nieuwe smartphones. Zoals de naam al suggereert, kun je daarmee communiceren via satellieten en zo een noodsignaal uitsturen. Zelfs zonder mobiel netwerk. Topman Park Yong-in zei tijdens zijn speech op de Semiconductor Expo dat de eerste toestellen met deze functie in 2024 zullen verschijnen.

Hoewel hij geen concrete informatie gaf, is het aannemelijk dat het om de Galaxy S24-telefoons gaat. Samsung presenteert deze nieuwe vlaggenschepen begin volgend jaar.

Renders van de Samsung Galaxy S24

Samsung vertelde eerder dit jaar al dat het een modem heeft ontwikkeld die communicatie via satellieten mogelijk maakt. Dat kwam toen helaas te laat voor de Galaxy S23-smartphones.

De grote concurrent uit Cupertino, we hebben het uiteraard over Apple, biedt sinds de iPhone 14 ook satellietcommunicatie aan. De eerste twee jaar na aanschaf van een toestel is deze functie gratis. Wat hij daarna zal kosten is nog niet bekend. Het is onduidelijk of en hoeveel geld Samsung gaat vragen voor het verzenden van noodberichten.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Samsung Galaxy S24

Mogelijk presenteert Samsung de Galaxy S24-serie op 18 januari. Hij bestaat weer uit drie toestellen: de gewone S24, de S24 Plus en S24 Ultra.

De eerste twee varianten draaien volgens geruchten op een Exynos 2400-processor van Samsung zelf. Deze is iets langzamer dan de Snapdragon 8 Gen 3 die in de S24 Ultra zou zitten. Dat topmodel krijgt ook een veel helderder scherm. Opvallend genoeg zou de periscopische zoomlens waarmee je 10x inzoomt verdwijnen. Hij maakt plaats voor een lens die het beeld slechts 5x dichterbij haalt.

Wil je op de hoogte blijven? Houd Android Planet dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

Lees meer over Samsung: