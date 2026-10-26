Een voordelige Samsung-telefoon kopen? Dat wordt mogelijk veel lastiger

Samsung gaat de productie van goedkopere telefoons uit de A-serie volgens geruchten terugschroeven. Dat heeft alles te maken met de hoge prijs van werkgeheugen, waardoor er weinig wordt verdiend aan deze toestellen.

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‘Goedkope Samsung-telefoon straks lastiger te vinden’

Samsung biedt smartphones aan van een paar honderd, maar ook van een paar duizend euro. Het liefst verkoopt de fabrikant je natuurlijk een duur toestel. Dat zorgt voor een hogere omzet en bovendien is de winstmarge vaak ook een stuk ruimer.

Door de zeer hoge prijzen van werkgeheugen staat die marge bij voordelige telefoons nog meer onder druk dan normaal. Inmiddels bestaan de productiekosten voor meer dan de helft (!) uit dit geheugen. Volgens het Koreaanse ETNews gaat Samsung de productie van goedkope telefoons daarom aan banden liggen. In de laatste drie maanden van dit jaar worden er 20 procent minder toestellen in de Galaxy A-lijn gemaakt.

Samsung Galaxy A57

Juist omdat Galaxy A-telefoons zich richten op prijsbewuste consumenten is het lastig om er alsmaar meer geld voor te vragen. Wie in de markt is voor een premium toestel uit de Galaxy S of Z-lijn maakt zich mogelijk minder druk als de prijs met 100 euro omhoog gaat. Het is dus best voorstelbaar dat Samsung het beschikbare werkgeheugen liever in duurdere smartphones stopt.

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Gewaagde strategie

Toch is het wel een erg gewaagde strategie om minder goedkope toestellen te gaan produceren. Telefoons uit de Galaxy A-serie, zoals de Galaxy A57, verkopen (in Nederland) doorgaans namelijk beter dan kostbare smartphones als de Galaxy S26.

Mocht er daadwerkelijk een tekort ontstaan aan voordelige Samsungs, dan is het zeer de vraag of consumenten massaal overstappen op duurdere alternatieven. Andere merken verkopen immers ook betaalbare toestellen.

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