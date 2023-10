Samsung Galaxy Smart Tag 2 officieel: fris ontwerp en grote batterij

Samsung heeft de nieuwste Galaxy Smart Tag aangekondigd. De Smart Tag 2 komt met nieuwe functies zoals contactgegevens via nfc, een kompas om de tracker te vinden en de batterij gaat veel langer mee.

Samsung Galaxy Smart Tag 2: nieuwe bluetoothtracker

Dat de Smart Tag 2 eraan zat te komen, wisten we al door de vele geruchten. Nu heeft Samsung de bluetoothtracker officieel onthuld. De Tag 2 wordt vanaf vrijdag 20 oktober in Nederland geleverd in het zwart en wit. De prijs is 39,99 euro. Dat is een stuk goedkoper dan de vorige Samsung Smart Tag Plus.

De nieuwe tracker beschikt over een aantal nieuwe functies. Zo kan iemand die de tracker vindt, gemakkelijk jouw contactinformatie achterhalen door de Smart Tag 2 met nfc te scannen. Ook de batterij gaat een stuk langer mee, met een maximale accuduur van 700 dagen in batterijbesparing en 500 in de normale stand.

Dat de Smart Tag 2 er anders uitziet dan zijn voorganger, is geen geheim. Samsung noemt het nieuwe ontwerp van de Tag 2 sterker en het is makkelijker te combineren met een sleutelbos, hondenriem of koffer. Daarnaast is de tracker stof- en waterdicht.

Trackers zoals deze Galaxy Smart Tag 2 werken door een bluetooth-verbinding te maken met nabije smartphones. Deze verbinding kan al op een afstand van 120 meter plaatsvinden. De smartphones bepalen de locatie van de tracker aan de hand van dat signaal, welke jij daarna in de SmartThings Find-app kunt aflezen.

De SmartThings Find-app heeft daarnaast een nieuw ontwerp gekregen. Daarmee zie je overzichtelijk de meest recente locatie van je Smart Tag 2. Wanneer je dicht bij een tracker bent, gebruik je een digitaal kompas dat je de juiste richting in leidt naar je Samsung Galaxy Smart Tag 2. Heeft iemand een tracker in je tas gestopt of neem je per ongeluk iemand anders’ voorwerp mee? Dan word je als Samsung-gebruiker hiervan op de hoogte gebracht met een melding.

