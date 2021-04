De Samsung Smart Tag Plus is officieel gepresenteerd. Met deze slimme tracker kun je nog nauwkeuriger objecten terugvinden, onder andere met behulp van augmented reality. De Smart Tag Plus ligt vanaf eind april in de winkels.

Samsung Smart Tag Plus officieel

Een nieuwe versie van de Smart Tag van Samsung is gepresenteerd. Met deze slimme sleutelhanger kun je kwijtgeraakte spullen sneller terugvinden. Stop ‘m in je tas, hang de Tag aan je sleutelbos en gebruik de app om ‘m, en dus je spullen, direct terug te vinden.

Dankzij bluetooth en de uwb-technologie is ‘ie erg nauwkeurig. Uwb staat voor ultra wideband en is onder andere te vinden in de Samsung Galaxy S21-telefoons. Met de Smart Tag Plus kun je ook gebruikmaken van augmented reality om je spullen te vinden. Daarvoor gebruik je simpelweg het scherm van je smartphone, die je zo makkelijk naar de plek van de Smart Tag leidt. Ook kun je instellen dat de tracker geluid maakt als je dichterbij komt.

De Smart Tag Plus werkt met SmartThings Find, waardoor je ook op afstand kan zien waar je telefoon, sleutelbos of je tas zich precies bevindt. Dankzij de SmartThing-app kun je bovendien anderen helpen om hun verloren goederen terug te vinden. Kwestie van aangeven dat je je Tag kwijt bent en andere aangesloten Galaxy-smartphones en -tablets zullen automatisch op zoek gaan naar de tracker. Natuurlijk krijg alleen jij, de eigenaar, een berichtje waar de Smart Tag zich precies bevindt.

Naast het terugvinden van allerlei spullen kun je de Smart Tag Plus gebruiken om op afstand verschillende slimme apparatuur te bedienen. Denk daarbij aan het aan- of juist uitschakelen van een lampje.

Prijs en release Samsung Galaxy Smart Tag Plus

De Smart Tag Plus ligt vanaf eind april in de Nederlandse winkels in het blauw en zwart en kost 39,99 euro. Vanaf mei is er ook een duopack te koop voor 64,99 euro.

