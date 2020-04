Samsung-smartphone met uitschuifbare selfiecamera duikt op

Samsung lijkt te werken aan een smartphone met uitschuivende selfiecamera, om zo de notch of het gaatje in het scherm volledig te verwijderen.

Samsung-smartphone met uitschuifbare selfiecamera gespot

In een verrassende twist, lijkt Samsung aan een smartphone te werken met een uitschuifbare selfiecamera. Om welk toestel dit exact gaat is niet duidelijk, maar bekende lekker OnLeaks heeft alvast renders en meer informatie beschikbaar gesteld via website Pigtou.

Omdat de vlaggenschepen van Samsung doorgaans gebogen schermranden hebben, lijkt het vanuit de renders logisch dat dit gaat om een smartphone in de Galaxy A-reeks van het bedrijf.

Het scherm moet ongeveer 6,5 inch groot zijn. Qua afmetingen moet je denken aan 183,5mm in de hoogte, 77mm in de breedte en 9,2mm dikte. Aan de onderkant is een usb c-poort te zien voor het opladen van de smartphone, maar geen standaard koptelefoonaansluiting. Waarschijnlijk wordt de nieuwe smartphone met uitschuifbare selfiecamera in de komende maanden aangekondigd.

Selfie-camera’s

Samsung is absoluut niet de eerste fabrikant die er aan denkt om de selfiecamera uit te laten schuiven, om de lens zo niet in het scherm te hoeven verwerken. In Europa heeft de OnePlus 7 Pro al laten zien dat dit werkt. Daarnaast zijn er verschillende Chinese fabrikanten die de pop-up-camera hebben omarmt.

In de nieuwste vlaggenschepen van Samsung, de Galaxy S20-reeks, zit de selfiecamera in een gaatje bovenin het scherm. Hoewel het om een klein gaatje gaat, valt deze toch op.

Er wordt door verschillende fabrikanten gewerkt aan manieren om de selfiecamera onzichtbaar onder het scherm te plaatsen. Maar dat blijkt nog best lastig. In het geval van een uitschuifbare selfiecamera, is de camera niet te zien totdat je een foto of video wil maken.

OnePlus 8 Pro review

OnePlus heeft ervoor gekozen om de uitschuifbare selfiecamera niet te behouden. Zo heeft de nieuwe OnePlus 8 Pro ook gewoon een gaatje in het scherm. Lees nu onze OnePlus 8 Pro review.

