‘Samsung werkt aan smartphone met dit revolutionaire scherm’

2028 wordt mogelijk het jaar van een nieuwe doorbraak voor smartphones. Samsung zou dan namelijk een toestel willen uitbrengen met een oprolbaar scherm. Dat brengt een aantal voordelen met zich mee.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Samsung werkt aan smartphone met oprolbaar scherm’

De vouwbare smartphones van Samsung zijn inmiddels volwassen. Vorig jaar bracht de Koreaanse fabrikant zelfs zijn eerste TriFold uit: een toestel met twee vouwen in het scherm, dat je uitklapt tot een tablet van 10 inch. Indrukwekkend, maar het apparaat is wel erg dik.

Daarom werkt Samsung ook aan een geheel nieuwe smartphone: eentje met een oprolbaar scherm. Die techniek bestaat al een tijdje. In 2023 liet het het bedrijf een prototype zien van dit display, maar tot nu toe werd hij niet gebruikt in een toestel dat je echt kunt kopen. Daar komt volgens Money Today in 2028 verandering in.

In de eerste helft van dat jaar wil Samsung daadwerkelijk een telefoon uitbrengen met een oprolbaar scherm. Hij zou net als de TriFold een display hebben van 10 inch en een beeldverhouding van 16 staat tot 9. Daardoor kun je er veel films en series op kijken zonder zwarte balken. Het toestel zou dan ook in de markt worden gezet als de ultieme smartphone voor mediaconsumptie. Opgerold moet hij eruitzien als een normale telefoon.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Minder dik dan de TriFold

Het nadeel van de Samsung Galaxy TriFold is zoals gezegd de dikke behuizing. Ingeklapt liggen er drie lagen op elkaar, waardoor je een flinke baksteen in je broek hebt zitten. Daar heeft een ‘rollable’ geen last van. Het scherm zelf is flinterdun, waardoor de smartphone in theorie heel slank zou kunnen zijn.

Een mogelijk pijnpunt is wel hoe goed een dergelijke telefoon zich laat vasthouden. Ook vragen we ons direct af hoe duurzaam een scherm is dat je dagelijks op- en uitrolt.

Vaker Android Planet tegenkomen in je zoekresultaten? Voeg ons dan toe als voorkeursbron via de knop hieronder!