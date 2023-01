Samsung SmartThings Station: smarthome-bediening en draadloos opladen

Steeds meer smartphones kunnen draadloos opladen, maar ook steeds meer huizen en kantoren worden slimmer dankzij smarthome-apparatuur. Een ideale combinatie volgens Samsung, en daarom is de SmartThings Station geïntroduceerd.

Dit is de Samsung SmartThings Station

De CES 2023-beurs is in volle gang en allerlei fabrikanten presenteren daar de nieuwste producten en innovaties of komen met hun blik op de toekomst. Samsung is zo’n fabrikant en heeft nu de SmartThings Station officieel getoond.

Het veelzijdige apparaatje biedt ondersteuning voor draadloos laden. Zo kun je je smartphone, maar bijvoorbeeld ook draadloze oordopjes of smartwatch makkelijk voorzien van vers accusap. Laden gaat wel relatief traag, namelijk met maximaal 15 Watt.

Bedien je smarthome en gebruik routines

Daarnaast gebruik je ‘m om slimme apparatuur in huis te bedienen. Zo kun je door de knop één of twee keer in te drukken allerlei acties toewijzen aan smarthome-apparatuur. Ook kun je routines instellen, waarbij je meerdere van die acties met elkaar combineert. Zo kun je ervoor zorgen dat de lampen aangaan op dimstand, de thermostaat hoger wordt gezet en de televisie automatisch wordt ingeschakeld als je ‘s avonds thuiskomt.

Het is mogelijk om tot drie routines op te slaan. Die zijn te activeren door lang, kort of tweemaal op de knop van de SmartThings Station te drukken. Natuurlijk kun je ook de eigen SmartThings-app gebruiken om bepaalde acties uit te voeren, of een routine te activeren – ook als je onderweg bent.

Er wordt gebruikgemaakt van de Matter-standaard, waardoor verschillende apparaten van allerlei fabrikanten met elkaar kunnen communiceren. Zo kun je apparaten van Microsoft, Google, Amazon of bijvoorbeeld Philips en Samsung met elkaar laten samenwerken.

Weet je niet waar je smartphone is, ben je je horloge kwijt of je sleutelbos waaraan een Galaxy Smart Tag hangt? Ook dan biedt de SmartThings Station de juiste hulp. Dankzij geluidssignalen weet je namelijk direct waar je apparatuur is gebleven en houd je de locatie in de gaten.

Prijs en beschikbaarheid

Het apparaatje komt vooralsnog alleen op de markt in de Verenigde Staten en Zuid-Korea. Samsung vraagt 60 dollar, maar de versie met bijgeleverde usb-c-lader kost 80 dollar. Of we de SmartThings Station ooit gaan zien in Europa is vooralsnog onbekend.

