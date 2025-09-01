Deze Samsung-smartwatches draaien straks geen nieuwe apps meer

Heb jij nog een smartwatch van Samsung die draait op Tizen OS? Vanaf 30 september kun je daar geen enkele app meer op installeren. Het wordt dus tijd om uit te kijken naar een nieuw klokje.

Geen apps meer voor Samsung-klokjes met Tizen OS

Het einde is in zicht voor smartwatches van Samsung die nog draaien op het oude besturingssysteem Tizen OS. Sinds 30 september 2024 kon je al geen betaalde content meer op deze klokjes downloaden. Vanaf 31 maart dit jaar was het ook niet meer mogelijk om nieuwe gratis apps te installeren. Op 30 september aanstaande wordt de ondersteuning voor Tizen OS helemaal stopgezet.

Dat betekent concreet dat je apps die je eerder van je smartwatch hebt verwijderd dan niet meer opnieuw kunt downloaden. Het gaat om de Samsung Galaxy Watch uit 2018, de Galaxy Watch Active, de Galaxy Watch Active 2 en de Galaxy Watch 3. Ook veel (nog) oudere klokjes uit de Gear-serie van Samsung draaiden op Tizen OS.

Ook de Samsung Gear S3 valt straks buiten de boot

Wil jij je antieke smartwatch nog een tijdje om je pols houden? Dan is het dus zaak om apps die je ooit hebt verwijderd maar toch weer wil gebruiken zo snel mogelijk opnieuw te downloaden. Je hebt daar nog tot eind september de tijd voor. Daarna blijven ze voor altijd buiten bereik.

Laten we wel eerlijk zijn: smartwatches van Samsung die op Tizen OS draaien, zijn behoorlijk oud en krijgen al een poosje geen (beveiligings)updates meer. Het wordt zachtjesaan misschien tijd om uit te kijken naar een nieuw horloge.

Het alternatief: een smartwatch met Wear OS

Met de Galaxy Watch 4 stapte Samsung over op het besturingssysteem van Google: Wear OS. Dat is veel uitgebreider en stelt je in staat om naar hartenlust apps te downloaden uit de Play Store.

De nieuwste versie is de Galaxy Watch 8, die we natuurlijk hebben besproken in onze review. Je koopt hem momenteel voor € 249,-. Vind je dat te duur? Ook de Galaxy Watch 7 van vorig jaar is nog een prima koop. Dat iets oudere klokje haal je inmiddels een stuk goedkoper in huis: voor € 159,- wordt hij bij je bezorgd.