Samsung heeft aangekondigd dat aan het einde van dit jaar de ondersteuning van twee Galaxy-apps wordt gestopt. Het gaat om Quick Measure en AR Doodle. Vooral die eerste app is erg bekend, met miljoenen downloads.

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In december einde voor twee Galaxy-apps

Samsung heeft laten weten dat het op 31 december stopt met het uitbrengen van updates voor de Galaxy-apps Quick Measure en AR Doodle. Deze twee apps maken al jarenlang onderdeel uit van Samsungs augmented reality-aanbod.

Vanaf januari 2027 zijn de apps niet meer te downloaden en ontvangen bestaande installaties geen updates meer. Dat komt omdat toekomstige versies van One UI beide aps niet meer ondersteunen, wat het nutteloos maakt om ze te blijven updaten.

Dit is de app Quick Measure

Met Quick Measure verander je je smartphone in een digitaal meetlint. Je gebruikt de camera om bijvoorbeeld de lengte en breedte van een voorwerp te meten, de afstand tot een object te bepalen of de lengte van een persoon in kaart te brengen. Je richt de camera van je Samsung-toestel op een voorwerp en vervolgens gebruikt Quick Measure AR-technologie om de afmetingen in beeld te brengen.

Quick Measure is volgens officiële cijfers al 14 miljoen keer gedownload

Dit is de app AR Doodle

AR Doodle is vooral bedoeld voor creatief en speels gebruik. Je kunt met je vinger (of een S Pen op geschikte toestellen) virtuele tekeningen maken via de camera. Denk bijvoorbeeld aan een snor of bril op iemands gezicht of teksten en tekeningen in de lucht. De app herkent gezichten en omgevingen. Daardoor kunnen tekeningen aan een gezicht blijven kleven of op dezelfde plek in de ruimte blijven staan.

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Wat je verder nog moet weten

Als deze apps momenteel op je telefoon staan, kun je ze voorlopig gewoon blijven gebruiken. Ze worden dus niet ineens van je smartphone verwijderd. Wel waarschuwt Samsung dat sommige functies op den duur mogelijk niet meer goed zullen werken.

Het is daarom slim om alvast te wennen aan het idee dat de twee apps binnenkort niet meer worden bijgewerkt en ondersteund. Ook kun je de apps zoals gezegd in 2027 niet meer downloaden. Heb je de apps nog niet, maar ben je wel benieuwd geworden? Dan heb je nog ongeveer zes weken om ze te proberen.

Samsung laat overigens niet weten wat de reden is voor de uitfasering van de twee apps. Wel is duidelijk dat augmented reality de afgelopen jaren minder aanwezig is in de smartphonewereld. Samsung lijkt zijn aandacht te verleggen naar andere diensten en mogelijkheden (waaronder natuurlijk AI).

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Dit belooft Samsung voor de toekomst

Samsung heeft wel bevestigd dat het in de toekomst terug zal komen met verbeterde diensten. Of het gaat om apps of tools met dezelfde functies als Quick Measure en AR Doodle, is niet bekend. Het kan ook gaan om een nieuwe app met focus op AR.

Staan deze apps momenteel op jouw Galaxy-telefoon of heb je ze ooit geprobeerd? We lezen je ervaringen met Quick Measure en AR Doodle graag in de reacties onder dit artikel.