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Samsung zet updates stop voor deze bekende smartphones

Mike Peek
Mike Peek
12 oktober 2026, 14:58
2 min leestijd
Samsung zet updates stop voor deze bekende smartphones

Het is einde verhaal voor twee bekende smartphones van Samsung: de Galaxy A04s en Galaxy A23 ontvangen vanaf nu geen updates meer. Daarom wordt het langzaam tijd om naar een opvolger uit te kijken.

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Geen updates meer voor deze Samsung-telefoons

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Samsung heeft de laatste jaren een uitstekend softwarebeleid, maar ooit houdt het op. Als je rondloopt met een Samsung Galaxy A23 of Galaxy A04s hoef je vanaf nu geen updates meer te verwachten. Beide telefoons stammen uit 2022 en zijn vier jaar lang ondersteund.

Dat betekent natuurlijk niet dat deze toestellen direct bij het grofvuil moeten. Je kunt ze best nog een poosje gebruiken. De risico’s nemen echter wel langzaam toe, want zonder nieuwe beveilgingspatches worden deze Samsungs kwetsbaar voor hackers. We vertellen je uitgebreid wat je opties zijn als je smartphone geen updates meer krijgt.

Samsung Galaxy A04s officieel
Ook de Galaxy A04s krijgt geen updates meer

Ga je een nieuwe smartphone kopen? Als je de Galaxy A04S hebt, en daar tevreden mee bent, zoek je waarschijnlijk een vervanger in dezelfde prijscategorie. Voor slechts € 154,95 bestel je de Samsung Galaxy A07. Die heeft een groter scherm dan de A04s, een snellere chip en minder dikke randen. Als je de 5G-versie koopt, krijg je bovendien een grotere accu van 6000 mAh.

De meest logische opvolger van de Galaxy A23 is de Galaxy A27. Die kost momenteel € 249,-. In vergelijking met de A23 heeft hij een veel moderner ontwerp, een mooier oled-scherm en een snellere chip. Het is kortom een heel fijne upgrade.

Updatebeleid wordt steeds beter

We zeiden het al: Samsung heeft tegenwoordig een prima updatebeleid. De Galaxy A07s stamt uit 2025 en wordt zes jaar volledig ondersteund. Je mag dus tot 2031 rekenen op een veilig werkende telefoon. Het wordt nog mooier als je de Galaxy A27 aanschaft. Die is pas een paar maanden op de markt. Daarom ontvangt hij updates tot de zomer van 2032. Zo kun je weer een hele poos vooruit.

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