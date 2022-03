Samsung stopt verkoop van producten in Rusland om oorlog tegen Oekraïne

Samsung levert voorlopig geen producten als smartphones en chips meer aan Rusland. Ook diensten als Samsung Pay zijn stilgelegd. Aanleiding is de oorlog die de Russen momenteel voeren tegen Oekraïne. Daarmee sluit Samsung zich aan bij een groeiende groep bedrijven die het land boycot.

Samsung neemt stelling tegen Rusland

Samsung stopt niet alleen de levering van smartphones aan Rusland, maar ook andere consumentenelektronica als televisies en koelkasten. Daarnaast worden er geen computerchips meer geleverd aan de Russen. Dat schrijft Bloomberg.

Mykhailo Fedorov, de vice-premier van Oekraïne, had Samsung via Twitter al opgeroepen om alle activiteiten in Rusland te staken. Fedorov hoopt zo de Russische bevolking te beïnvloeden. Als ze geen smartphones meer kunnen kopen en geen gebruik meer kunnen maken van populaire diensten, spreken ze zich eerder uit tegen de oorlog, zo is de hoop. Samsung heeft dus gehoor gegeven aan die wens, al is niet duidelijk of Fedorovs argumenten daar de reden voor waren.

In een statement zegt Samsung de situatie goed in de gaten te houden. “Onze gedachten zijn bij iedereen die is getroffen door dit conflict. Het is onze prioriteit om medewerkers en hun families veilig te houden.” Het bedrijf doneert verder zo’n zes miljoen dollar aan het getroffen gebied, inclusief consumentenelektronica ter waarde van één miljoen dollar.

Steeds meer bedrijven keren zich af van Rusland

Samsung is niet het eerste bedrijf dat de Russen in de ban doet. Eerder deze week besloot concurrent Apple de verkoop in Rusland al stil te leggen. Microsoft levert eveneens geen goederen meer aan het land en Google stopte met de verkoop van advertenties.

Bovendien geeft de zoekgigant geen verkeersinformatie in Oekraïne meer door via Google Maps. Apps en YouTube-kanalen van Russische staatsmedia zijn eveneens offline gehaald. Door deze boycots raakt Rusland steeds verder geïsoleerd van de rest van de wereld.

