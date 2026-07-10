Samsung werkt aan Tab S12-serie: dit weten we over de nieuwe tablets

Dit najaar presenteert Samsung weer twee nieuwe tablets! We zetten de belangrijkste geruchten over deze Samsung Galaxy Tab S12 Plus en S12 Ultra voor je op een rij. Wat mag je verwachten?

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Samsung Galaxy Tab S12 geruchten

Zoals iedere herfst brengt Samsung ook in 2026 twee nieuwe high-end tablets uit. Dat waren er ooit drie, maar tegenwoordig hanteert men een wisselschema: het ene jaar lanceert de fabrikant een compacte 11-incher, het andere jaar een 12,4 inch ‘Plus’-model. De Ultra-variant met een 14,6 inch-display wordt wél elke 12 maanden ververst.

In 2025 verscheen de kleine Galaxy Tab S11, wat betekent dat we ditmaal geen ‘normale’ Tab S12 hoeven te verwachten. Het meest compacte model in de serie is de Tab S12 Plus met zoals gezegd een 12,4 inch-scherm. Wie dat niet genoeg vindt, kan bij de Tab S12 Ultra terecht. Die is vooral bedoeld als laptopvervanger, want voor op de bank is hij echt te groot.

Het eerste beeld van de Samsung Galaxy Tab S12 Plus

Beide tablets draaien vermoedelijk op een MediaTek Dimensity 9500-chip. Dat is één van de snelste processoren van dit moment. Ze zijn dan ook geschikt voor vrijwel alles wat je ermee wil doen. Of het nu gaat om gaming of het bewerken van 4K-video’s: deze apparaten draaien er hun hand niet voor om.

Veel vernieuwing hoeven we verder niet te verwachten. Volgens geruchten zien de tablets er precies hetzelfde uit als hun voorgangers. Ook aan de schermen lijkt weinig te veranderen. Waarschijnlijk hebben de tablets weer een ontspiegelde toplaag, waardoor je minder last hebt van reflecties. Dat beviel ons bij de Galaxy Tab S10 Plus twee jaar geleden prima.

Ook aan de accu’s lijkt Samsung niet te sleutelen. Zoals gebruikelijk krijg je wel weer een S Pen cadeau bij de Tab S12 Plus en Tab S12 Ultra, waardoor je direct (aan)tekeningen kunt maken op het scherm. Wie dat wil, kan er een los toetsenbord bij kopen.

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Prijzen schieten mogelijk omhoog

De Galaxy Tab S10 Plus had in 2024 een adviesprijs van 1119 euro, terwijl je voor de Galaxy Tab S11 Ultra vorig jaar 1339 euro kwijt was. Forse bedragen, maar we vrezen dat je dit keer nog dieper in de buidel moet tasten. Door de geheugencrisis schieten prijzen in de techwereld momenteel flink omhoog.

Misschien ben je dus beter af door een oudere tablet aan te schaffen tegen een veel lagere prijs. Zeker als hun opvolgers weinig vernieuwend zijn. Zodra de Tab S12-serie verschijnt, waarschijnlijk in september, geven we je graag uitgebreid koopadvies.

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