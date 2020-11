Sommige telefoons van Samsung hebben momenteel problemen met draadloos opladen. Toestellen als de Galaxy S20 en Galaxy Note 20 laden heel langzaam of helemaal niet op. Een software-update brengt mogelijk uitkomst.

Lees verder na de advertentie.

Draadloos laden geeft problemen op Samsung-telefoons

Een groeiend aantal mensen klaagt dat hun Samsung-telefoon niet goed meer oplaadt met een draadloze lader. Het gaat vooral om bezitters van een toestel uit de Galaxy S20-serie. Ook de Galaxy Note 20 en Galaxy Note 20 Ultra lijken getroffen door de problemen.

Als gebruikers hun smartphone op een draadloze lader leggen, laadt het toestel op met maximaal 5 Watt. Normaal ligt die snelheid een stuk hoger. In veel gevallen komen de telefoons ook in een soort loop terecht. Het ene moment zegt de smartphone dat hij wel oplaadt, het volgende moment dat het laden is gepauzeerd. Soms blijken telefoons in de praktijk dan zelfs helemaal niet meer op te laden.

Het probleem doet zich voor bij allerlei draadloze opladers, die andere smartphones nog wél snel van accusap voorzien. Het probleem ligt dus echt bij de Samsung-telefoons.

De klachten ontstonden ongeveer twee maanden geleden en lijken veroorzaakt door nieuwe software. Mogelijk zorgde de beveiligingsupdate van september of oktober ervoor dat de Samsung-toestellen niet goed meer draadloos opladen. Hoe dat precies kon gebeuren, is op dit moment onduidelijk.

Het probleem werd dus waarschijnlijk veroorzaakt door nieuwe software. Mogelijk lost de volgende update deze kwestie ook weer op. Minstens één gebruiker bevestigt dat zijn Note 20 Ultra na een firmware-update van vorige week weer snel draadloos oplaadt. Of dat voor alle getroffen smartphones geldt, is nog even afwachten.

Heb jij een telefoon uit de Samsung Galaxy S20-serie of een Galaxy Note 20 (Ultra)? Ervaar je ook problemen met draadloos opladen? Laat het ons weten in de reacties.

Lees het laatste nieuws over Samsung