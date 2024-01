Samsung toont de Galaxy Ring: dit weten we al

Waar halverwege vorig jaar al de eerste geruchten opdoken over een gadget rondom de vinger, heeft Samsung tijdens Galaxy Unpacked kort de ring genoemd. Wat is de Galaxy Ring en hoe zit deze precies in elkaar?

Dit is de Galaxy Ring

Je vraagt je vast af wat de Galaxy Ring nou precies doet. Samsung heeft niks meer dan erop gehint tijdens Galaxy Unpacked, maar er zijn al wat lekken geweest. De Galaxy Ring is vermoedelijk een slimme ring, met veel verschillende sensoren. Zo kan deze bijvoorbeeld informatie tonen over je gezondheid.

Slimme ringen worden steeds populairder, omdat ze volgens experts accurater kunnen meten en tracken. Denk bijvoorbeeld aan je hartslag, lichaamstemperatuur, het aantal stappen dat je zet en zelfs hoe je evenwicht ervoor staat.

In februari 2023 werd er door Samsung een patent aangevraagd voor een slimme ring. Deze bevatte opties om lichaamsmetingen te doen, slaap te monitoren en ook fitnessactiviteiten bij te houden. Met wat we gisteren tijdens Galaxy Unpacked hebben gezien, zou de gadget ook wel verschillende AI-functies in de ring kunnen bevatten.

Volgens geruchten wordt de Galaxy Ring zwart van kleur en gaat Samsung de ring later dit jaar onthullen. Welke sensoren in de ring zitten en hoeveel verschillende activiteiten er te meten zijn, is nog niet bekend.

Concurrentie

Er zijn wat merken die Samsung voor zijn met het uitbrengen van een slimme ring. Zo is er de Oura, een slimme ring die in Finland is ontwikkeld. De Oura Ring kan slaap en fysieke activiteiten bijhouden. Via bluetooth is vervolgens alle informatie in een app voor smartphones terug te vinden.

Ook is er de Evie Ring. Deze slimme ring focust zich vooral op de gezondheid en metingen speciaal voor vrouwen, omdat verschillende activiteiten en lichaamsdata anders zijn dan bij mannen. Ook deze ring stuurt via bluetooth informatie naar een app, zodat alles gemakkelijk af te lezen en te controleren is.

Of Samsung de concurrentie weet te verslaan met de Galaxy Ring, dat moeten we nog even afwachten. Ook wordt het interessant of het merk de app volledig gratis aanbiedt, of dat er net zoals bij Oura een abonnement aan vast zit.

