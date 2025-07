‘Samsungs tri-fold smartphone ligt dit jaar al in de winkels’

Het is officieel: Samsung lanceert dit jaar nog haar tri-fold telefoon, die openvouwt van smartphone tot heuse tablet.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Samsung tri-fold komt uit in 2025’

Hoewel de Galaxy Z Fold 7 net gelanceerd is, staan veel ogen alweer op Samsungs volgende toestel: de langverwachte tri-fold. We hoopten natuurlijk dat de fabrikant hem aan het eind van het Galaxy Unpacked-evenement toch nog zou laten zien, maar helaas. Gelukkig bleef de telefoon-en-tablet-in-een niet onbesproken.

Tijdens een persconferentie onthulde Samsung-topman Roh Tae-Moon dat de tri-fold dit jaar nog gelanceerd wordt. Althans, dat zijn de plannen van de fabrikant, want het toestel wordt nog verfijnd. Ook laat hij weten dat de officiële naam nog niet bekend is, dus of die daadwerkelijk met de verwachte Galaxy G Fold-naam in de winkels komt te liggen, is afwachten.

De precieze (vertaalde) woorden van de topman waren:

We werken hard met als doel om de tri-fold telefoon te lanceren zodra het niveau van voltooiing en gebruiksvriendelijkheid is gegarandeerd. We zullen het product nog dit jaar kunnen uitbrengen. U kunt ernaar uitkijken. We hebben de lanceringsnaam voor de tri-fold telefoon nog niet vastgesteld. Aangezien het moment van lancering nadert, zullen we binnenkort een beslissing nemen.

De tri-fold is een telefoon met twee scharnieren, die op drie manieren te gebruiken is. Dichtgevouwen is het een reguliere telefoon, half opengevouwen is het een kleine tablet (met een vierkant scherm, net als de Galaxy Fold 7) en helemaal opengevouwen is het scherm zo groot als die van een volwaardige tablet.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beeldverhouding van zo’n uitgevouwen tri-fold leent zich stukken beter voor het kijken van video’s en series. Bij de huidige Folds zie je dan flinke zwarte balken boven en onder in beeld. We wachten in spanning af tot er meer over het toestel bekend wordt gemaakt of uitlekt.

Huawei laat zien dat het (met een flink prijskaartje) kan

Fabrikant Huawei heeft eerder dit jaar de Huawei Mate XT uitgebracht en liet daarmee zien dat het mogelijk is. Goedkoop is het overigens niet: de Huawei tri-fold kost zo’n 3500 euro. En aangezien de nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 7 al 2099 euro kost, verwachten we dat de tri-fold ook flink aan de prijs gaat zijn.

-> Weten hoe zo’n tri-fold bevalt? Bekijk onze hands-on met de Huawei Mate XT.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Check onze nieuwsbrief of Android-app.