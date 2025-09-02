‘Samsung presenteert futuristische tri-fold smartphone op 29 september’

De release van Samsungs zogenaamde tri-fold smartphone komt steeds dichterbij. Het toestel, met twee vouwen in het scherm, zou het levenslicht zien op 29 september. Of hij naar Nederland komt, is nog niet zeker.

‘Release Samsung tri-fold op 29 september’

Vouwbare smartphones kennen we al jaren, maar telefoons met twéé vouwen in het scherm zijn nog zeldzaam. Binnenkort komt er weer eentje bij. Volgens de bekende insider Ice Universe staat de release van Samsungs eerste tri-fold smartphone gepland voor 29 september.

Het toestel, dat mogelijk de Samsung Galaxy G Fold gaat heten, heeft uitgeklapt waarschijnlijk het formaat van een 10 inch-tablet. Je kunt hem ook deels opvouwen, waardoor hij veel weg heeft van de Galaxy Z Fold 7. Helemaal ingeklapt lijkt hij op een normale smartphone, maar dan wel een stuk dikker.

Huawei Mate XT

De Huawei Mate XT was vorig jaar de eerste tri-fold smartphone. We hebben destijds een uitgebreide hands-on geschreven over dat toestel. In sommige Europese landen is hij te koop voor een prijs van liefst 3499 euro, maar Nederland hoort daar niet bij.

Ook Samsungs versie zal zeker niet goedkoop zijn. Of die wél naar Nederland komt, is overigens onzeker. Het zou kunnen dat hij exclusief in Zuid-Korea en China verschijnt. We hopen natuurlijk dat Samsung hem wel in onze winkels legt, want het concept is erg interessant. Met zo’n groot scherm in je broekzak is een aparte tablet voor het kijken van series of films eigenlijk overbodig.

Ook XR-headset en AI-bril verwacht

Naast de release van deze tri-fold zien we op 29 september mogelijk nog meer nieuwe producten van Samsung. Het gaat om de langverwachte XR-headset van het bedrijf, die moet concurreren met de Apple Vision Pro.

Daarnaast zou Samsung zijn slimme AI-bril uitbrengen. Dat is een veel lichter apparaatje waar je vragen aan kunt stellen. Ook zou het via de ingebouwde camera’s mogelijk zijn om te livestreamen op sociale media.

