Kan Samsung met dit iPhone-trucje zijn grote zwakte aanpakken?

Over het algemeen zijn we behoorlijk gecharmeerd van Samsung Galaxy-telefoons. Maar op één punt schieten ze vaak te kort: batterijduur. Wellicht was er al die tijd een trucje dat Samsung van Apple had kunnen afkijken.

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Batterijen van koolstof-sillicium

Chinese smartphonefabrikanten doen al jaren iets erg goed: ze stoppen batterijen van sillicium-koolstof in veel van hun toestellen. Accu’s met een capaciteit van 6000 mAh of hoger zijn allang geen uitzondering meer. Kijk maar naar de Poco F9 Ultra (8050 mAh), OnePlus 15 (7300 mAh) of Oppo Find X9 Ultra (7050 mAh). We hebben het dan over de Europese edities van deze modellen; in China stoppen ze er vaak nóg flinkere accu’s in.

Sillicium-koolstof-accu’s zijn erg efficiënt, waardoor je lekker lang op één lading kunt doen. Samsung maakt daarentegen gebruik van lithium-ion-accu’s. De absolute vlaggenschepen van de Zuid-Koreaanse fabrikant hebben al jaren een accu van 5000 mAH aan boord, terwijl de reguliere S-modellen lange tijd rond de 4000 mAH hebben geschommeld. Een behoorlijk contrast met de eerdere genoemde Chinese high-enders.

Regelgeving beperkt fabrikanten, of toch niet?

Dat komt met name door regelgeving in de Europese Unie en de Verenigde Staten, iets waar ook Apple en Google mee te maken hebben. De website Sammobile meldt dat Samsung wellicht een truc over het hoofd heeft gezien waarmee het in het verleden grotere batterijen in zijn vlaggenschepen had kunnen inbouwen. Hoe zit dat precies?

Internationale wetgeving beperkt de capaciteit van enkelcelbatterijen voor telefoons momenteel tot 20 Wh (ongeveer 5.300 mAh). Om grotere batterijen aan te bieden én tegelijkertijd aan de internationale regels te voldoen, moeten smartphonemerken complexere (en duurdere) dubbelcelbatterijen gebruiken. Apple lijkt in zijn recent gelanceerde iPhone 18 Pro Max echter een enkelcelbatterij te hebben gebruikt die groter is dan de limiet van 5.300 mAh.

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Dit is het ’trucje’ van de iPhone 18 Pro Max

Uit rapporten blijkt dat Apple tijdens de productie en verzending een softwarefunctie heeft toegepast die de batterijcapaciteit van de iPhone 18 Pro Max kunstmatig beperkt tot 5.300 mAh of minder. Deze beperking wordt opgeheven zodra een gebruiker zijn of haar telefoon activeert, waardoor de volledige batterijcapaciteit wordt vrijgegeven.

Blijkbaar kunnen gebruikers van de iPhone 18 Pro Max de softwarematige beperking van de batterij zelfs weer inschakelen door de modus ‘Prepare to Ship’ te activeren voor veilig transport wanneer ze de smartphone opsturen voor reparatie of inruil.

Samsung had jaren geleden al een soortgelijke truc kunnen toepassen om batterijen met een capaciteit van meer dan 5.000 mAh in zijn high-end Galaxy-telefoons te stoppen. Misschien is het bedrijf dat alsnog van plan met de aankomende Galaxy S27 Ultra, aangezien er geruchten de ronde doen dat deze telefoon een batterij van 5.700 mAh zal krijgen. We houden dat met veel interesse voor je in de gaten!