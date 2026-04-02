Samsung-tv kan ineens veel meer: ondersteunt casten en deze app

Na eerdere berichten over een samenwerking is er eindelijk écht nieuws over de ondersteuning van Google Foto’s op Samsung-televisies. Maar, dat is niet het grootste nieuws.

Casten naar je Samsung eindelijk mogelijk

Weinig mensen zagen het aankomen, maar Samsung heeft ondersteuning voor Google Cast toegevoegd aan televisies. Het lijkt te gaan om diverse modellen vanaf 2024. Ook schijnt de optie nu standaard ingebouwd te zijn op de allernieuwste tv’s. Vorig jaar was de eerste stap voor Google Cast-ondersteuning al gezet, toen Samsung dit toevoegde aan televisies bedoeld voor de hotelbranche.

Daarmee lijkt een van de grootste nadelen van Samsung-tv’s verleden tijd. Vanwege het ontbreken van de optie om te casten vanuit bepaalde apps, moest je in apps op je slimme televisie naar content zoeken. Met Google Cast stream je een stuk makkelijker video’s, foto’s en muziek rechtstreeks vanaf je Android-telefoon of -tablet naar je tv.

Onduidelijk is wanneer de fabrikant de stap om casten mogelijk te maken precies heeft gezet. Het kan te maken hebben met een recente update, die alleen bepaalde gebruikers hebben gekregen. Online lezen we verhalen van eigenaren van duurdere Samsung-televisies uit 2024 en 2025, die sinds kort ineens aan de slag kunnen met Google Cast.

Opvallend is dat Samsung zelf niets naar buiten heeft gebracht over de uitrol van Cast, waardoor het onduidelijk is om welke modellen (en uit welk bouwjaar) het precies gaat. Dat wordt mogelijk binnenkort bekendgemaakt. Het is immers een fijne functie die een hoop mensen kan overtuigen om bij de aanschaf van een nieuwe slimme televisie ook een Samsung te overwegen.

Ook ondersteuning Google Foto’s op televisie

Er is meer goed nieuws voor iedereen die een Samsung-televisie aan de muur heeft hangen, of van plan is om er een aan te schaffen. Het is nu mogelijk op een aantal Samsung-modellen uit 2026 om via Google Foto’s kiekjes op je scherm te toveren. Het valt niet uit te sluiten dat op termijn ook oudere televisies ondersteund worden.

Het gaat vooralsnog niet om de volledige app-ervaring zoals we die kennen op onze telefoon. Zo is het niet mogelijk om de gehele fotobibliotheek door te bladeren, maar je kunt wel vooruit met een samengestelde selectie (Memories). Bang dat er ook gênante foto’s voorbijkomen als je bezoek op de bank hebt zitten? Voor dit soort situaties kun je je ervaring aanpassen.

Via de privacy-instellingen in Google Foto’s kun je kiezen tussen de standaardmodus en gastmodus. De eerste is bedoeld voor een gepersonaliseerde ervaring, terwijl de tweede een automatisch filter toepast dat mogelijk gevoelige afbeeldingen en video’s verbergt.

Het installatieproces is vrij eenvoudig. Je opent Google Foto’s op je Samsung-tv, waarna je een qr-code te zien krijgt die je met je telefoon kunt scannen. Je wordt gevraagd om in te loggen als je nog geen Google-account op je tv gebruikt. Zodra het account is gekoppeld aan de tv, wordt er gevraagd een bevestigingscode in te voeren en de tv toegang te geven tot het account.

Wat vind jij van deze ontwikkelingen bij Samsung: ga jij er profijt van hebben of heb je een televisie van een ander merk in huis? Laat het ons weten in de reacties.