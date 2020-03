Samsung maakt tweestapsverificatie verplicht voor het inloggen op Samsung-accounts. Dit moet je weten over deze wijziging.

Samsung tweestapsverificatie verplicht

In de nieuwste update voor de Samsung Account-app, wordt een opvallende wijziging doorgevoerd. Tweestapsverificatie is niet langer een optie, maar een verplichting voor alle gebruikers. Dat betekent dat je bij het inloggen op je Samsung-account je identiteit niet enkel via een login en wachtwoord bevestigt, maar ook nog op een tweede manier.

Tweestapsverificatie werkt bij Samsung door je telefoonnummer in te vullen en een code in te voeren die je per sms ontvangt. Daarna is het ook mogelijk om een veiligere authenticatie-app te gebruiken. Tweestapsverificatie biedt een extra laag veiligheid aan het Samsung-account.

Tweestapsverificatie

Tweestapsverificatie is een belangrijk onderdeel van al je online accounts. Tegenwoordig liggen wachtwoorden vaak op straat, bijvoorbeeld door een hack. Door tweestapsverificatie in te schakelen, zorg je ervoor dat kwaadwillenden zelfs met deze informatie niet zomaar in je account kunnen.

Omdat nog veel mensen hier geen gebruik van maken, stellen bedrijven tweestapsverificatie steeds vaker verplicht. Recentelijk is de extra beveiliging bijvoorbeeld verplicht gesteld voor gebruikers van Google Nest-producten. Het is ook mogelijk om tweestapsverificatie in te stellen voor je WhatsApp-account.

Samsung S20 Ultra review

Afgelopen maand zijn de drie nieuwe Galaxy S20-toestellen van Samsung verschenen, met aan de top de S20 Ultra. Dit toestel is bedoeld voor mensen die het beste van het beste willen en niets minder. Android Planet heeft het toestel getest en in onze Samsung Galaxy S20 Ultra review lees je of dit apparaat van maar liefst 1349 euro inderdaad zo goed is. Of je bekijkt onze video:

