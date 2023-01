Zien: Samsung werkt aan uitschuifbaar scherm voor tablets

Wie dacht dat vouwbare schermen al hip waren, opgelet: Samsung werkt aan een display dat ook uitschuifbaar is. Zo heb je straks een nóg groter display dat dichtgeklapt nauwelijks ruimte inneemt.

Is uitschuifbaar scherm van Samsung de toekomst?

De Consumer Electronics Show (CES) 2023 komt eraan. Op deze technologiebeurs in Las Vegas laten fabrikanten van 5 tot en met 9 januari zien wat ze het afgelopen jaar hebben ontwikkeld. Daarbij gaat het niet alleen om producten die al snel op de markt komen, maar ook om innovaties voor de toekomst.

In die tweede categorie valt een amoled-scherm van Samsung dat zowel opvouwbaar als uitschuifbaar is: de Flex Hybrid. Als je hem openklapt, meet het display zo’n 10,5 inch en heeft het een beeldverhouding van 4 bij 3. Dat is handig voor bijvoorbeeld een compacte en vouwbare tablet, die je gebruikt om spreadsheets op te bekijken of andere werkzaamheden te verrichten.

Je kunt het scherm echter uitschuiven tot een formaat van 12,4 inch, net zo groot als de Galaxy Tab S8 Plus. In dat geval is de beeldverhouding 16 bij 10, wat zeer geschikt is voor het bekijken van films. De zwarte balken aan de boven- en onderkant zijn dan een stuk kleiner.

Zo hoef je niet te kiezen tussen een tablet voor werk en een tablet voor entertainment. Wel is er aan de rechterkant nog flink wat ruimte nodig voor het uitschuifmechanisme. Dat gaat mogelijk ten koste van de batterij. Het zal dus nog wel even duren voor dit scherm echt in een tablet of ander product gebouwd zal worden.

Het kan ook groter (en kleiner?)

Tijdens de CES laat Samsung ook een ander uitschuifbaar scherm zien dat al eerder werd aangekondigd. Het gaat om een 13 inch-scherm dat uitgeschoven zo’n 17,3 inch meet.

Dat roept direct de vraag op of er ook een kleinere variant denkbaar is voor smartphones. De vouwbare Samsung Galaxy Z Fold 4 heeft aan de binnenkant een bijna vierkant 7,6 inch-scherm. Het zou natuurlijk mooi zijn als je dat ook uit kunt schuiven tot een breder display van zo’n 9 tot 10 inch. Dan heb je een compacte thuisbioscoop in je zak waarop je prima films kunt kijken. Voorlopig is dat toekomstmuziek, maar we blijven dromen.

