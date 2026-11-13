‘Samsung test met uitschuifbare smartphone’: dit is dé uitdaging

Een nieuwe vormfactor, maar eigenlijk ook weer niet. Volgens geruchten werkt Samsung aan een smartphone waarvan het scherm naar boven kan uitschuiven voor extra schermruimte.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung wil schermoppervlak vergroten

Samsung zou werken aan een smartphone met een uitschuifbaar scherm. Dat meldt de doorgaans goed ingevoerde insider Ice Universe. Die deelt ook de vermoedelijke schermverhoudingen: 16 bij 9 wanneer het scherm is ingeschoven en 21 bij 9 wanneer je het display volledig uitschuift.

Het idee is dat je een relatief compact toestel hebt dat je groter kunt maken wanneer je extra schermruimte nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan het bekijken van video’s, lezen van artikelen of gebruiken van meerdere apps tegelijkertijd.

Samsung experimenteert al langer met deze vormfactor. Zo presenteerde de fabrikant op de afgelopen editie van MWC in Barcelona een prototype dat online de Galaxy Z Slide of Galaxy Z Roll genoemd wordt. Het gaat om een toestel dat zijn scherm kan laten groeien van 5,1 naar 6,7 inch. Dit doe je door het naar boven uit te schuiven of op een knop te tikken.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Foldables zijn nog niche

Vouwtelefoons zijn nog altijd een relatief kleine markt. Dat komt vooral door de prijzen. Zo bracht Samsung afgelopen april de Galaxy Z Fold 8 uit voor 1999 euro. Dat maakt de potentiële klantenkring nogal klein. Ook het feit dat een foldable doorgaans dikker is dan een ‘gewone’ smartphone, helpt niet mee aan de populariteit.

Een uitschuifbaar toestel kan een interessant alternatief zijn. Je krijgt immers een groter scherm zonder dat je de telefoon open hoeft te klappen. Bovendien blijft het toestel in ingeschoven toestand relatief compact. Dat maakt de vormfactor mogelijk aantrekkelijk voor mensen die wél een groter scherm willen, maar niet zitten te wachten op een traditionele vouwtelefoon.

Het is dan ook niet vreemd dat fabrikanten verschillende manieren onderzoeken om het schermoppervlak te vergroten. Samsung zou van plan zijn om volgend jaar meerdere modellen met uitschuifbare schermen te presenteren.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De overduidelijke uitdagingen

Een uitschuifbare smartphone brengt ook praktische problemen met zich mee. Zo moet er ruimte worden vrijgemaakt voor het mechanisme dat het scherm naar boven beweegt. Die ruimte kan niet meer worden gebruikt voor andere onderdelen. Vooral de batterij is daarbij een aandachtspunt.

Daarnaast moet de software goed samenwerken met het bewegende scherm. Apps moeten zich automatisch aanpassen wanneer je het scherm uitschuift of weer kleiner maakt. Dat moet soepel gebeuren, zonder haperingen of verspringende onderdelen.

Nog veel onduidelijkheid

Een octrooiaanvraag van Samsung beschrijft een vergelijkbaar ontwerp. Daarin schuift het bovenste gedeelte van de behuizing omhoog om extra schermruimte vrij te maken. Ook de camera beweegt daarbij mee, zodat deze bruikbaar blijft.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Of Samsung daadwerkelijk zo’n smartphone op de markt brengt, is nog onzeker. Een patent of intern prototype betekent niet automatisch dat er ook een toestel van de lopende band rolt bedoeld voor de consument. Voorlopig is het dus vooral afwachten.