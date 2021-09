‘Toekomstige tablets en smartphones van Samsung krijgen ultra-dunne schermranden’

Als de laatste geruchten kloppen, gaat samsung de oorlog met schermranden opnieuw aan. Dankzij een nieuwe technologie kan het bedrijf de zogenoemde ‘bezels’ straks dunner maken dan ooit tevoren.

Galaxy Tab S8 Ultra eerste Samsung-tablet met extreem dunne schermranden

Samsung werkt aan een nieuwe technologie onder de naam “Border Reduction Structure” (BRS). Deze technologie gaat schermranden in de toekomst nóg dunner maken dan ze al zijn. Het Zuid-Koreaanse bedrijf komt binnenkort met de Galaxy Tab S8 Ultra: de allereerste Samsung-tablet met BRS-schermranden. Dat schrijft SamMobile.

De schermrand van de nieuwe Samsung-tablet zou dunner zijn dan de schermranden van de Galaxy S21 Plus. In hoeverre zulke dunne bezels praktisch zijn op een tablet is wat ons betreft de vraag – maar futuristisch is het zeker. Volgens de bron komt BRS nog niet naar de Galaxy S22-serie. Wel kunnen we in 2022 of 2023 een aantal andere Samsung-smartphones met ultra-dunne bezels verwachten.

Hoe dan ook; de schermranden van huidige smartphones zijn al enorm dun. Fabrikanten streven naar smartphones en tablets die één en al scherm zijn. Met de komst van de under-display-camera in de Galaxy Z Fold 3 komt Samsung al een stapje dichterbij. BRS zou een schermvullende smartphone in de toekomst werkelijkheid kunnen gaan maken.

Hoe belangrijk zijn dunne bezels nu echt?

Samsung begon de strijd tegen schermranden in 2017, met de komst van de Galaxy S8. Sindsdien zijn dunne schermranden helemaal in de mode en worden ze ieder jaar dunner. Hoewel ze er mooi uitzien, brengen dunne bezels ook een aantal ongemakken met zich mee. Zo is de kans op onbedoelde schermaanrakingen groter.

