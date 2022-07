‘Deze producten presenteert Samsung op 10 augustus’

Volgende maand, op 10 augustus, is het tijd voor het ‘Unfold your World 2022’-event van Samsung. Android Planet zet op een rij welke apparaten we daar allemaal verwachten.

Samsung: Unfold your World 2022

De concrete informatie over het evenement is verschenen via de bekende en betrouwbare lekker Evleaks. Volgens de insider heeft Samsung gekozen voor de naam ‘Unfold your World’ voor het evenement. Logisch, gezien we daar twee nieuwe vouwbare toestellen verwachten. Dat is echter niet het enige, want ook nieuwe smartwatches en draadloze oordopjes worden verwacht.

In dit overzicht vind je al onze verwachten van het Unfold your World-event op een rij:

De Galaxy Z Fold 4 wordt het nieuwe paradepaardje van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Het toestel kun je zien als kleine tablet, want als je ‘m openklapt werk je met een groot en kleurrijk scherm. Aan de buitenzijde is een tweede schermpje aanwezig: handig voor notificaties, het snel sturen van een berichtje of even een belletje plegen.

Fijn is dat je ‘t toestel ook kunt bedienen met de S Pen, oftewel handige stylus. Zo ben je niet alleen een stuk productiever, maar werk je ook nog eens erg precies. Ten opzichte van zijn voorganger verwachten we een nog beter scharnier, dunner toestel en krachtigere prestaties.

Is de Fold 4 het niet voor jou, maar heb je wel interesse in een toestel met vouwbaar scherm? Op het evenement verwachten we ook de Galaxy Z Flip 4, met een heel andere vorm. Die klap je namelijk in en uit als een ouderwetse klaptelefoon. Eenmaal uitgeklapt werk je dus met een volledige smartphone zoals je gewend bent.

Qua specificaties verwachten we een toestel met high-end hardware en een prima stel camera’s. Door de vorm is de accucapaciteit wel wat beperkt. Samsung kennende verschijnt het toestel in meerdere frisse kleuren; voor ieder wat wils dus.

Ook is het tijd voor verschillende slimme horloges op dat evenement. De opvolger van de populaire Galaxy Watch 4 lijkt bijna een kopie van dat apparaatje. Dat betekent dat je keuze hebt uit verschillende maten qua horlogekast en natuurlijk verschillende kleuren.

Het horloge draait op Wear OS met de eigen One UI-schil daar overheen. Zo kun je gebruikmaken van duizenden apps in de Play Store en bijvoorbeeld navigeren met Google Maps of muziek luisteren via Spotify.

De Galaxy Watch 4 Classic wordt opgevolgd door de 5 Pro. Een groot verschil tussen beide modellen is de afwezigheid van de fysieke draaibare ring bij de 5 Pro. Bij de voorganger scrolde je daarmee door menu’s of paste je snel het volume aan.

Het 5 Pro-model wordt wat groter dan de normale Galaxy Watch 5, maar krijgt volgens geruchten ook een accu met meer capaciteit. Ook dit horloge verwachten we in verschillende kleurstellingen. Dankzij de verwisselbare bandjes, kun je het horloge trouwens nog persoonlijker maken.

Tot slot gaan we waarschijnlijk ook de nieuwste draadloze oordopjes van het bedrijf zien, de Galaxy Buds 2 Pro. Heel veel is er nog niet over de specificaties bekend, maar het design is al wel gelekt.

De dopjes lijken hebben weer wat weg van een boontje dat je in je oor stopt. We gaan uit van een prima accuduur, meerdere kleuren en actieve ruisonderdrukking om optimaal te genieten van geluid of stilte.

Houd Android Planet in de gaten voor het laatste nieuws

