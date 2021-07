Na een software- en ervaringsgericht MWC-evenement in juni, is Samsung binnenkort toe aan een aantal langverwachte productaankondigingen. Het volgende evenement, Samsung Galaxy Unpacked 2021, vindt plaats op 11 augustus rond 16.00 uur.

Lees verder na de advertentie.

Bomvol Galaxy Unpacked op 11 augustus

Een officiële uitnodiging voor het volgende evenement van Samsung is gelekt. Volgens GSMArena bevestigt de uitnodiging de komst van de Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4 en Galaxy Buds 2 op 11 augustus. Dat is te zien aan de hashtags, die de productnamen al weggeven.

De presentatie is live te volgen via de website van Samsung en zal rond 16:00 uur Nederlandse tijd van start gaan. We verwachten dat de livestream behoorlijk lang zal duren, aangezien Samsung veel te vertellen heeft.

Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3

De Samsung Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 zijn Samsungs volgende generatie vouwtelefoons. We hebben er op Android Planet al behoorlijk wat aandacht aan besteed. Beide smartphones krijgen een fris nieuw ontwerp en gaan vouwbare smartphones weer een stukje toegankelijker maken.

We denken al aardig wat te weten over Samsungs nieuwe vouwtelefoons. Zo zou de Galaxy Z Fold 3 goedkoper worden dan zijn voorganger. Mogelijk hebben de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3 een 120Hz-scherm, wat zorgt voor soepele beelden. Misschien is de Galaxy Z Fold 3 zelfs de eerste mainstream-smartphone met een selfiecamera onder het scherm.

Galaxy Watch 4

Samen met haar langverwachte vouwtelefoons komt Samsung ook met een nieuwe smartwatch: de Galaxy Watch 4. Het horloge komt naast een standaard-uitvoering met een strak nieuw ontwerp ook in een meer traditionele Classic-uitvoering op de markt.

De nieuwe smartwatches draaien op One UI Watch; een nieuw besturingssysteem voor slimme horloges dat door Samsung en Google in samenwerking is ontwikkeld. De software heeft veel nieuwe functies die het bouwen van een Samsung-ecosysteem gemakkelijker zullen maken. De meeste nieuwe features van One UI Watch zijn nog niet bekend. We zijn dan ook razend benieuwd wat Samsung hierover te melden heeft.

Galaxy Buds 2

Samsungs goedkoopste en meest populaire draadloze oortjes zijn de Galaxy Buds+. Deze werden in februari 2020 aangekondigd en zijn dus al meer dan anderhalf jaar oud. Tijd voor een upgrade, dus. Van alle producten die Samsung tijdens Unpacked zal aankondigen zijn al renders opgedoken. Dit is voor de Galaxy Buds 2 ook het geval.

De Galaxy Buds2 trokken onlangs al de aandacht dankzij hun opvallende kleurenselectie. De oortjes worden bijvoorbeeld beschikbaar in een frisse, lichtgroene kleur. Ook krijgt de headset een stijlvol Galaxy Buds Pro-achtig ontwerp en naar verluidt actieve ruisonderdrukking.

Geen nieuwe Galaxy Note

Sinds 2011 kondigt Samsung tijdens Unpacked in augustus ieder jaar een nieuwe Galaxy Note-smartphone aan. Dit jaar is dat echter niet het geval. Om te compenseren voor het gemis, krijgt de Galaxy Z Fold 3 ondersteuning voor de S Pen. Ook de Samsung Galaxy S21 Ultra biedt al ondersteuning voor de populaire stylus. Of Samsung komend jaar evengoed nog met een nieuwe Note-smartphone komt, is onbekend.

Één ding is zeker: er is genoeg andere technologie om naar uit te kijken tijdens Galaxy Unpacked. Wil jij niets missen rondom de ontwikkelingen van Samsungs nieuwe toestellen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en download de gratis Android Planet-app. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook en Instagram.

Meer Samsung-nieuws: