Dit zijn onze verwachtingen van het Samsung Unpacked 2023-event

Samsung staat op het punt om een heleboel nieuwe producten te onthullen. Wil je weten welke? Lees dan snel verder. Dit zijn onze verwachtingen van het Samsung Unpacked-event op 26 juli 2023!

Samsung Unpacked 2023: onze verwachtingen

Het is inmiddels traditie dat Samsung twee keer per jaar een groot event organiseert waar het nieuwe producten presenteert. Afgelopen februari stond alles in het teken van de Galaxy S23-serie.

Aanstaande woensdag, 26 juli, belooft een ware feestdag te worden voor fans van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Dan gaan we nieuwe smartphones, tablets, smartwatches en misschien nog wel meer zien. We zetten onze verwachtingen van Samsung Unpacked 2023 op een rij.

Samsung Galaxy Z Fold 5

Hier durven we onze handen voor in het vuur te steken: Samsung gaat absoluut de Galaxy Z Fold 5 aankondigen. Dat is de nieuwe vouwtelefoon van het bedrijf die je openklapt tot een compacte tablet. Hij draait op een snelle Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy-chip, maar dat is niet de belangrijkste verbetering.

Het toestel krijgt namelijk een nieuw scharnier met een waterdruppelconstructie. Daardoor zit er geen gat meer tussen de twee helften als je de smartphone dichtklapt. Bovendien is de vouw in het midden daardoor minder goed zichtbaar. Meer weten? Lees dan al onze verwachtingen van de Galaxy Z Fold 5.

Samsung Galaxy Z Flip 5

Ook deze kan niet missen. De Galaxy Z Flip 5 wordt Samsungs nieuwe klaptelefoon. De belangrijkste verbetering zit in dit geval aan de buitenkant, waar we een groter tweede scherm van 3,4 inch vinden. Dat maakt het makkelijker om je notificaties te checken en je kunt het scherm ook gebruiken om selfies mee te schieten.

De voornaamste concurrent van de Flip 5, de Motorola Razr 40 Ultra, laat je zelfs volledige apps draaien op zijn tweede schermpje. Of dat ook mogelijk is met de nieuwe Samsung is even afwachten.

De Flip 5 draait net als de Fold 5 op de zeer rappe Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy-processor. Verder worden de camera’s verbeterd.

Samsung Galaxy Watch 6 (Classic)

Ben je toe aan een nieuwe smartwatch? Dan kijk je vast uit naar de Samsung Galaxy Watch 6 en Watch 6 Classic. De gewone variant komt weer beschikbaar in maten van 40 en 44 millimeter. Omdat de randen dunner zijn dan op de Galaxy Watch 5 groeit het scherm echter naar respectievelijk 1,31 en 1,47 inch.

De Watch 6 Classic koop je met een kast van 43 of 47 millimeter. De schermdiagonalen zijn hetzelfde als op de normale versie, maar de Classic heeft daar een grote, fysiek draaibare rand omheen zitten. Daarmee scrol je door de menu’s of pas je het volume van je draadloze oordopjes aan.

De mogelijke prijzen van de Samsung Galaxy Watch 6 zijn ook al gelekt. Voor de goedkoopste versie zou je 319 euro kwijt zijn. De Classic gaat voor minimaal 419 euro over de toonbank.

Samsung Galaxy Tab S9 Series

Render van de Samsung Galaxy Tab S9 Plus

Samsung vergeet ook de liefhebbers van high-end tablets niet. De Galaxy Tab S9 Series bestaat uit drie varianten die allemaal op de al genoemde Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy-chip draaien. Daarmee worden het razendsnelle apparaten die je prima kunt gebruiken om te gamen of video’s te bewerken.

De Tab S9 heeft een 11 inch-scherm, terwijl het display van de Tab S9 Plus een diagonaal van 12,4 inch biedt. Als dat nog niet groot genoeg is, ben je aangewezen op de gigantische Tab S9 Ultra met zijn 14,6 inch-scherm. Alle varianten hebben dit jaar trouwens een oled-paneel. Goed nieuws, want de kleinste Tab S8 moest het vorig jaar nog met een minder mooi lcd-scherm doen.

De Tab S9 Ultra is volgens geruchten bovendien waterbestendig dankzij een IP67-certificering. Mogelijk geldt dat ook voor zijn goedkopere broertjes, maar dat weten we nog niet zeker.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro en nieuwe SmartTag?

De vier bovenstaande producten zorgen natuurlijk al voor een bombol evenement. Mogelijk komen er nog twee bij. Samsung zou zijn nieuwe oordopjes kunnen presenteren, de Galaxy Buds 3 Pro.

Geruchten hierover spreken elkaar echter tegen. Het kan ook dat Samsung deze dopjes op een later moment lanceert. Datzelfde geldt voor de Smart Tag 2, een nieuwe bluetooth-tracker die langer mee zou gaan en de locatie van je spullen nauwkeurig kan bepalen.

Volg alle onthullingen op Android Planet

Dat waren onze verwachtingen van Samsung Unpacked 2023! Het evenement begint op 26 juli om 13.00 uur Nederlandse tijd. Uiteraard doet de redactie van Android Planet live verslag van alle onthullingen. We vertellen je dan ook wat alle producten gaan kosten en wanneer ze in de winkel liggen.

