Deze Samsung-smartphones krijgen er allerlei gave functies bij

Samsung-gebruikers opgelet: er komt een grote update aan! Heel veel verschillende Samsung-toestellen komen in aanmerking. Lees hier of ook jouw smartphone de update krijgt.

One UI 4.1 komt binnenkort naar een hele hoop Samsung-toestellen

Gebruik jij een recente Samsung-smartphone? Dan hebben we goed nieuws! De kans is groot dat je binnenkort aan de slag kan met de software van de Galaxy S22-serie: One UI 4.1. Deze softwareversie brengt allerlei nieuwe, handige en leuke features naar je telefoon. Samsung maakte onlangs bekend welke smartphones en tablets een update krijgen naar de meest recente versie van One UI. Wij hebben ze voor je op een rijtje gezet:

Wat is er allemaal nieuw in de update?

De update naar One UI 4.1 brengt een aantal grote veranderingen voor de camera met zich mee. Welke functies is echter afhankelijk van je toestel. Zo komt de nachtmodus in portretstand naar de S21-serie, S20-serie, Note 20 (Ultra), Z Flip, Z Flip 3, Z Fold 2 en Z Fold 3.

Gebruikers van deze toestellen kunnen ook de belichting en scherptediepte van portretfoto’s achteraf aanpassen en portretfoto’s maken met de telelens. Slechts een paar toestellen krijgen Director’s View-functie van de Galaxy S22-serie. Dit zijn de Galaxy S21-serie, Z Fold 3 en Z Flip 3. Met deze functie film je met meerdere lenzen tegelijk.

Naast de camerafuncties krijgt de interface een aantal kleine visuele veranderingen. Zo is er de RAM Plus-functie, waarbij je zelf de gebruikte hoeveelheid virtueel geheugen kunt kiezen. Ook zijn er de Slimme Widgets, waarmee je meerdere verschillende widgets op elkaar kunt plaatsen.

