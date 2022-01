‘Nieuwe Samsung-telefoons krijgen sneller software-updates’

Toekomstige Samsung-telefoons ontvangen updates sneller dan hun voorgangers. Dat komt omdat het bedrijf haar updatestructuur een stuk simpeler heeft gemaakt.

Dat schrijft GalaxyClub. De website ontdekte dat Samsung haar updatestructuur heeft veranderd. Voortaan brengt het bedrijf één firmware-update per smartphonemodel voor heel Europa uit, in plaats van losse updates per land (zoals nu nog veelal het geval is).

Dankzij deze nieuwe strategie worden nieuwe Samsung-smartphones mogelijk sneller met updates bijgewerkt. Het gaat om firmware-updates. Dit soort updates zijn (mede) bedoeld om het beveiligingsniveau van een telefoon op te krikken.

Volgens GalaxyClub gaat de bijgewerkte updatestructuur per direct in voor smartphones die nog moeten verschijnen. Dit betekent dat onder meer de Samsung Galaxy S22-serie (die op 9 februari wordt aangekondigd) en Samsung Galaxy A53 op Europees niveau geüpdatet worden, in plaats van dat Samsung nieuwe softwareversies per land uitbrengt.

De eerste telefoon die met deze nieuwe updatestructuur overweg kan is de Samsung Galaxy A52, die in 2021 uitkwam. Voor dit toestel bestaan bijna geen nationale firmwareversies meer. Volgens de bron worden ook de onlangs verschenen Samsung Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3 al op Europees niveau actueel gehouden.

De gevolgen van het nieuwe beleid

Het is momenteel nog niet helemaal duidelijk wat de gevolgen van het nieuwe updatebeleid zijn. Enerzijds kan de versimpelde techniek ervoor zorgen dat toekomstige Samsung-smartphones updates sneller ontvangen. Het maakt dan bovendien niet langer uit in welk land je een Samsung-telefoon koopt: nieuwe versies worden op hetzelfde moment uitgerold.

GalaxyClub geeft echter aan dat ook het tegenovergestelde juist kan zijn. De impact van een nieuwe software-update is onder het nieuwe beleid immers veel groter. Mogelijk wordt Samsung hierdoor voorzichtiger.

Momenteel heeft Samsung immers de macht om updates per land uit te brengen. Zitten er fouten in de software, dan heeft het bedrijf de tijd om deze op te lossen. Pas wanneer de puntjes op de i zijn gezet wordt de software-update in andere landen uitgebracht.

