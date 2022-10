Samsung wil volgend jaar 270 miljoen telefoons verkopen

Samsung is een grootmacht op het gebied van de verkoop van smartphones. Het nieuwe verkoopdoel voor 2023 is bekend. Het bedrijf heeft namelijk de ambitie om 270 miljoen mobiele telefoons te verkopen.

Samsung verkoopdoel 2023: meer dan in 2022

Volgens Samsung is de markt voor smartphones in de nabije toekomst niet al te stabiel. Dat betekent dat de doelen van het bedrijf op dat gebied flink moesten worden aangepast. Volgens een nieuw rapport van de Zuid-Koreaanse website Naver is dat dan ook gebeurd.

De grootmacht heeft zichzelf als doel gesteld om volgend jaar in totaal 270 miljoen smartphones te verschepen. Dat staat gelijk aan ongeveer een kwart van alle verkochte toestellen. Volgens de voorspellingen worden er dit jaar zo’n 260 miljoen stuks verkocht door Samsung. Het bedrijf floreerde echt in 2017, toen werden er namelijk 320 miljoen stuks verkocht.

Galaxy S22

Het doel van volgend jaar is dus hoger dan waar het bedrijf dit jaar op uitkomt en onder andere de foldables moeten daar voor zorgen. We hebben het dan over toestellen in de Galaxy Z-serie, oftewel de opvolgers van de Galaxy Z Flip 4 en Z Fold 4. Van het genoemde aantal van 270 miljoen apparaten moeten er al 60 miljoen vallen in de Z-serie én S-serie. Die laatste bestaat uit high-end toestellen en volgend jaar verwachten we daarin de Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus en S23 Ultra te gaan zien.

Het grootste deel van de verkopen zal dus moeten komen van betaalbaardere toestellen in de Galaxy A- of M-serie. Normaliter noemt Samsung zo’n 300 miljoen toestellen als verwacht aantal. Naast dat de markt niet al te stabiel is, speelt ook de inflatie een grote rol en tevens zijn er veel lopende grote wereldwijde spanningen die hierop flink veel invloed (kunnen) hebben.

