‘Samsung verlengt updatebeleid: Galaxy S22 krijgt vijf jaar ondersteuning’

Volgens geruchten verlengt Samsung haar updatebeleid naar vijf jaar. Dat betekent dat het al goede updatebeleid van de fabrikant nog beter wordt. Onder andere de aankomende Galaxy S22-serie en Tab S8-lijn krijgen jarenlang updates

Morgen, 9 februari, is het tijd voor Galaxy Unpacked, waar we allerlei nieuwe producten gaan zien. Volgens een uitgelekt persbericht richt Samsung zich niet alleen op hardware tijdens het event. Via de bekende lekker Evan Blass is het officiële persbericht van de aankomende Samsung Galaxy Tab S8-serie verschenen.

Daarin is te lezen dat de drie nieuwe tablets van het bedrijf maar liefst vier grote Android-updates krijgen. De nieuwe apparaten worden geleverd met Android 12 en krijgen dus updates tot en met Android 16, oftewel 2026. Qua beveiligingspatches, die kwaadwillenden buiten de deur moeten houden, doet Samsung er nog een schepje bovenop. Deze updates worden namelijk vijf jaar uitgerold voor de tablets.

In datzelfde persbericht is echter nog meer informatie te vinden over het verbeterde updatebeleid. Daarbij gaat het om verschillende smartphones van het bedrijf, ook toestellen die al even op de markt zijn.

Zo krijgt de Samsung Galaxy S21-serie ook vijf jaar updates. Datzelfde geldt voor de Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3, die allemaal op de markt kwamen in 2021. Ook het aankomende Samsung Galaxy S22-trio wordt onderdeel van het vernieuwde updatebeleid.

Volgens het persbericht vallen onderstaande toestellen onder het vernieuwde beleid:

Samsung staat inmiddels al bekend als een van de beste van de klas als het gaat om updates. Door deze stap te nemen nemen ze de topplek in, in vergelijking met andere fabrikanten. Of we hetzelfde updatebeleid gaan zien voor betaalbaardere toestellen zullen we echter moeten afwachten. Zo verwachten we later dit jaar onder andere de Samsung Galaxy A43, Galaxy A53 en Samsung Galaxy A73.

De directe voorgangers moeten het nog doen met drie Android-updates en beveiligingslekken worden vier jaar gedicht. Daarmee staat Samsung op gelijke voet met Google en is het beleid een stuk beter dan bijvoorbeeld Motorola, Xiaomi of Oppo.

9 februari: Galaxy Unpacked vanaf 16.00

Het Galaxy Unpacked-evenement is te volgen op 9 februari vanaf 16.00 via een livestream. Check daarvoor natuurlijk Android Planet, zodat je direct op de hoogte bent. Daarnaast zit het hele redactieteam klaar om jou van alle informatie te voorzien.

Zo lees je alles over de presentatie van de Galaxy S22-toestellen, maar ook andere onthullingen, vind je bij ons direct de beste prijzen en alle informatie over de pre-order.

