Deze Samsung-smartphones krijgen vijf jaar lang beveiligingsupdates

Een aantal Samsung-telefoons krijgt maar liefst vijf jaar aan Android-beveiligingsupdates. Dat is een jaar langer dan wat het bedrijf normaliter belooft.

Lees verder na de advertentie.

Samsung brengt vier jaar aan Android-beveiligingspatches uit voor zijn belangrijkste toestellen, maar doet er nu nog een schepje bovenop. Voor verschillende smartphones verschijnen nu vijf jaar lang beveiligingsupdates, waarbij het gaat om de zogeheten Enterprise-edities van telefoons. Oftewel: toestellen die specifiek zijn bedoeld voor gebruik binnen bedrijven.

Het komt erop neer dat de meeste recente high-end smartphones van Samsung een jaar langer updates ontvangen. Check het lijstje hieronder voor een overzicht.

Android Authority schrijft dat de updates eerst maandelijks worden uitgebracht en daarna ieder kwartaal. De site merkt ook op dat hoewel de vijf jaar aan software-ondersteuning alleen geldt voor Enterprise-modellen, het ook goed kan zijn dat ‘normale’ versies een jaar lang ondersteuning krijgen.

Samsung beloofde voorheen namelijk Enterprise-toestellen vier jaar lang bij te werken, maar ook de reguliere versies van bijvoorbeeld de Galaxy S7 en Galaxy S8 werden zo lang ondersteund. Het kan dus best zijn dat als jij nu een Samsung S21 of S20 hebt, je vijf jaar vooruit kan met je toestel. Dit is echter nog niet bevestigd, dus we houden vooralsnog een slag om de arm.

Samsung maakte eerder bekend dat belangrijke smartphones drie grote Android-versie-updates krijgen, in plaats van twee. Het bedrijf heeft een goed updatebeleid en omdat beveiligingspatches lang verschijnen, kun je ook langere tijd met je smartphone doen. Met de beveiligingsupdates dicht het bedrijf lekken en andere problemen die in Android zitten. De patches zijn daarom erg belangrijk.

Fijn is dat ook goedkopere Samsung-toestellen jarenlang worden ondersteund. Heb je bijvoorbeeld een Samsung A52, A72 of Galaxy A51, dan kun jij je telefoon nog een behoorlijke tijd gebruiken. Het updatebeleid van Samsung is hierdoor uitstekend en zelfs beter dan dat van Google, want Pixel-smartphones krijgen in principe ‘maar’ drie jaar updates.

Het laatste nieuws over Samsung: