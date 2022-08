Samsung verwacht dat vouwbare smartphones in 2025 dominant zijn

Samsung denkt dat vouwbare smartphones een gouden toekomst hebben. Het Koreaanse bedrijf verwacht over drie jaar al meer foldables te verkopen in het high-end segment dan gewone telefoons.

Vouwbare smartphones volgens Samsung snel dominant

Op dit moment zijn ‘normale’ telefoons als de Galaxy S22 nog een stuk populairder dan hun vouwbare broertjes en zusjes. Toch zou daar weleens snel verandering in kunnen komen. Samsung verwacht in 2025 meer vouwbare smartphones te verkopen in het high-end segment dan gewone toestellen. Dat vertelde topman Roh Tae-moon tijdens een persconferentie, opgetekend door The Korea Herald.

Roh deed zijn uitspraken rond de release van de nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4. De S-lijn, die van oudsher Samsungs beste telefoons bevat, zou dus binnen enkele jaren overvleugeld worden. Daar moet nog wel iets voor gebeuren. Het bedrijf verkocht vorig jaar zo’n 7,1 miljoen exemplaren van de Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3. De Galaxy S21-serie ging tussen de 20 en 25 miljoen keer over de toonbank.

Hoewel Samsung meer smartphones verkoopt dan aartsrivaal Apple, zit het volume vooral in goedkopere en dus minder winstgevende toestellen. In het high-end segment had Samsung vorig jaar slechts 17 procent marktaandeel. Apple, dat vooral dure telefoons verkoopt, ging met maar liefst 60 procent aan de haal. Samsung kan dus wel een hit gebruiken op de markt voor premium smartphones.

Aan de slag met de Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4

Inmiddels zijn we bij Android Planet druk met het testen van de Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4. De uitgebreide reviews van deze toestellen publiceren we binnenkort. In de tussentijd kun je wel al een preview van de foldables lezen. Kijk je liever? Check dan de video hieronder voor onze eerste indrukken.

