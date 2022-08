‘Samsung brengt volgend jaar een opvouwbare tablet op de markt’

Volgens een gerucht komt Samsung met een opvouwbare tablet. De fabrikant is op dit moment marktleider op het gebied van foldables en een tablet zou dan ook niet misstaan in de line-up.

Samsung brengt vouwtablet uit in 2023

Volgens de lekker Lanzuk heeft Samsung plannen om een tablet uit te brengen die je kunt opvouwen, net als andere foldables van het bedrijf. Daardoor zou een grote tablet ineens de ruimte van een kleine tablet kunnen innemen in je tas. Hoe het apparaat er fysiek uit komt te zien of wat de specificaties zijn, is niet genoemd. Alleen de verwachting van een ‘Samsung Galaxy Tab Z’ wordt aangestipt.

De tablet zou volgens de bron in begin 2023 aangekondigd worden, tegelijkertijd met de nieuwe Samsung Galaxy Tab S9. Ieder jaar presenteert Samsung rond januari of februari een nieuwe serie tablets, smartphones en andere producten. Aankomend jaar wordt daar dus een opvouwbaar apparaat bij verwacht.

Samsung is de grootste in foldables

Het is geen gekke gedachte dat de Zuid-Koreaanse fabrikant nu echt met een soort Galaxy Tab Fold komt. Met de Z Fold- en Flip-modellen is Samsung namelijk al jaren leider in het foldable-segment en barsten ze van de ervaring. Zo is het ze gelukt om de bouwkwaliteit van het buigbare scherm te verbeteren en toestellen zelfs waterdicht te maken. Wie beter dan Samsung om ook op de tabletmarkt te concurreren met een vouwbaar apparaat.

Samsung is niet de eerste fabrikant die een opvouwbaar scherm zou uitvergroten naar tabletformaat. Sterker nog: fabrikant Lenovo kwam in 2020 al met een opvouwbare tablet in laptop-formaat. Deze verandert als een soort transformer van opgevouwen tijdschrift, naar grote tablet, naar volledige laptop. Dat lijkt echter niet de insteek van Samsung.

Vorig jaar rond deze tijd werd gingen er ook geruchten rond over een Samsung Foldable Tablet die begin dit jaar moest verschijnen. Dit apparaat zou ondersteuning hebben voor de S-Pen en zelfs een dubbele vouw in het scherm hebben. Helaas bleek dat gerucht niet waar.

Samsung’s nieuwste foldables

Sinds 2019 brengt Samsung al vouwtelefoons op de markt en voert met elke generatie meer verbeteringen door aan het ietwat fragiele platform. De nieuwste versie van Samsung’s Z Fold en Flip worden op woensdag 10 augustus gepresenteerd tijdens het Samsung Unpacked-evenement. Houd Android Planet in de gaten voor alle aankondigingen.

