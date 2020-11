Samsung brengt volgend jaar mogelijk vijf opvouwbare smartphones uit, zo claimt een Koreaanse nieuwssite. Het zou gaan om opvolgers van de Galaxy Z Flip en Galaxy Z Fold 2, aangevuld met drie nieuwe modellen.

Nieuwe Folds en Flips in ontwikkeling

Er gaan al langer geruchten dat Samsung meerdere nieuwe opvouwbare smartphones ontwikkelt. Dat is geen verrassing, want het bedrijf lanceerde dit jaar de Galaxy Z Fold 2 en Galaxy Z Flip. Die krijgen uiteraard opvolgers. Volgens een recent gerucht presenteert Samsung de nieuwste Z Flip – een klaptelefoon – niet samen met de Galaxy S21-reeks en wordt de Z Fold 3 – die als een boek openvouwt – in de zomer van 2021 onthuld.

De nieuwe berichtgeving van het Zuid-Koreaanse The Elec claimt dat er ook drie andere modellen in de maak zijn. De site schrijft niets concreets over de drie toestellen, maar er gaan al langer geruchten over een Lite-variant van de Galaxy Z Fold 3.

Goedkopere Samsung-vouwsmartphones

Deze Lite-versie zou het ontwerp van de Fold overnemen, maar iets minder krachtige hardware hebben. Denk aan een iets tragere processor, minder werk- en opslaggeheugen en minder goede camera’s. Zo zou Samsung de prijs willen drukken, en de Lite-variant als een goedkopere vouwtelefoon willen uitbrengen.

Hoe duur het toestel zou worden, is nog niet duidelijk. De Galaxy Z Fold 2 kost bijna 2000 euro. De Galaxy Z Flip is goedkoper. Hij verscheen voor 1500 euro, maar een losse Z Flip is inmiddels te koop voor zo’n 900 euro.

Ben je benieuwd hoe deze bijzonere smartphones bevallen? Lees dan onze uitgebreide Samsung Galaxy Z Flip review en Galaxy Z Fold 2 review.

