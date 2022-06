‘Zo maakt Samsung zijn vouwtelefoons in de toekomst dunner en strakker’

Vouwtelefoons zijn hélemaal 2022, maar ze zijn nog wel een beetje log en dik. Wat Samsung betreft komt daar echter snel verandering in – de fabrikant werkt namelijk aan een nieuwe schermtechniek die voor heel wat ruimtebesparing moet zorgen.

Doei, logge vouwtelefoons!

Samsung is marktleider op het gebied van vouwtelefoons. De Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 gaan als warme broodjes over de toonbank en dat is wat ons betreft geheel terecht. Toch blijven vouwtelefoons (nog) niet voor iedereen. Ze zijn dik, log, kwetsbaar en duur – en niet iedereen zit daarop te wachten. Gelukkig werkt Samsung aan manieren om de grootste vouwtelefoon-perikelen op te lossen.

De fabrikant heeft namelijk een nieuwe manier ontwikkeld om flexibele oled-panelen te lamineren. Dat is het proces waarin alle onderdelen van een scherm samenkomen. Denk aan het display en het – in dit geval flexibele – glas. Door de nieuwe techniek worden de schermen een stuk dunner én goedkoper.

Ook een leuke bijkomstigheid: naar verluidt heeft Samsung een manier gevonden om schermranden volledig te schrappen. Dat betekent dat de vouwtelefoons van de toekomst wellicht één en al scherm zijn. De huidige Z Fold 3 heeft nog flinke bezels – maar deze dienen tevens als bescherming. Deze randen steken namelijk ook iets uit, zodat het scherm in opgevouwen staat niet langs elkaar schraapt.

Hoe zit het met de Galaxy Z Fold 4?

Hoewel Samsung-vouwtelefoons in de toekomst er dus heel anders uit gaan zien, is dit naar verwachting nog niet het geval bij de Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4. Beide smartphones komen dit najaar op de markt. We weten weten al het een en ander over de telefoons. Zo zou de beeldverhouding van de Z Fold 4 veranderen, waardoor hij iets breder en minder ‘uitgerekt’ aanvoelt.

We verwachten dit jaar nog geen enorme upgrades. Onder de motorkap vinden we de gloednieuwe Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, die weer een stukje sneller en energiezuiniger is dan zijn voorganger. De accu en de camera’s lijken echter opnieuw minder goed te worden dan bij Samsungs vlaggenschip, de Galaxy S22 Ultra.

Lees ook: ‘Renders laten verfijnd ontwerp Samsung Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 zien’

