‘Steeds meer Samsung-gebruikers hebben dit simpele wachtwoord’

Het goed beveiligen van je smartphone is erg belangrijk en wachtwoorden als ‘wachtwoord’ en ‘12345’ zijn niet heel verstandig. Toch lijken gebruikers van Samsung-smartphones vaker voor een wel heel simpel wachtwoord te kiezen.

‘samsung’ steeds vaker wachtwoord op Samsung’s

Uit onderzoek blijkt dat veel Samsung-gebruikers hun smartphone beveiligen met een erg ‘simpel’ wachtwoord, namelijk de naam van het merk. Uit de resultaten van NordPass – een bedrijf dat zich specialiseert in wachtwoorden en beveiliging – blijkt namelijk dat ‘samsung’ zonder hoofdletter één van de meestgebruikte wachtwoorden is in minstens 30 landen.

Opvallend is dat dit simpele wachtwoord ook steeds vaker wordt gebruikt. Waar ‘samsung’ op de 198e plek stond in 2019 en de 189e plek in 2020, was ‘ie in 2021 het op 77-na meestgebruikte wachtwoord op Samsung-telefoon. Waarom dit toeneemt is niet bekend. Wel weten we dat de nadruk op digitale beveiliging de laatste jaren sterk is toegenomen. Denk bijvoorbeeld aan het groeiende aanbod wachtwoordbeheerders zoals 1Password, LastPass en Bitwarden.

Je wachtwoord is zo gekraakt

Het is enorm belangrijk dat je altijd een lang, moeilijk te kraken wachtwoord gebruikt – ook op je smartphone. Simpele woorden met bijvoorbeeld zeven letters worden in no-time geraden. Voorspelbare wachtwoorden worden namelijk in minder dan één seconde gekraakt, zo schrijft Sammobile.

Wissel je af tussen hoofdletters, kleine lekkers en tekens, dan duurt het voor een zevenletterwoord zo’n zeven seconden. Een achtletterwoord biedt alweer een hoop extra beveiliging. Dit duurt gemiddeld zeven minuten voor hackers om te ontcijferen.

Wachtwoord-tips op Android Planet

Je kunt wel stellen dat ‘samsung’ niet het veiligste wachtwoord is om te gebruiken. Gelukkig kunnen we je bij Android Planet helpen met het verbeteren van je online veiligheid. Onlangs schreven we uitgebreid over hoe jij in slechts één middag al je simpele wachtwoorden de deur uit doet en vervangt met goede wachtwoorden én tweestapsverificatie. Zoveel tijd hoeft het niet te kosten.

Het is daarvoor belangrijk dat je gebruikmaakt van een goede wachtwoordmanager en een app die codes genereert, waardoor je een extra beveiligingslaag over je accounts legt. Dit heet tweestapsverificatie of 2FA. We hebben een aantal lijstjes voor je opgesteld. Check hier onze favoriete wachtwoordmanagers en de beste 2FA-apps.

