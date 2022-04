‘Samsung werkt aan Galaxy Watch 5 Pro met reusachtige accu’

Ben jij fan van Samsungs slimme horloges? Binnenkort brengt de fabrikant wellicht een Galaxy Watch 5 Pro-smartwatch op de markt, met een batterij waar je u tegen zegt.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro krijgt dagenlange accuduur

Smartphonefabrikant Samsung werkt aan een Pro-smartwatch met een enorme accu. Dat schrijft Sammobile op basis van ‘betrouwbare bronnen’ en een Koreaanse certificatie. Het zou gaan om de Galaxy Watch 5 Pro, de volgende generatie van Samsungs populaire Galaxy-horloge. De fabrikant bracht niet eerder een Pro-smartwatch uit – van de huidige Galaxy Watch 4 zijn enkel een Classic-variant en een reguliere versie beschikbaar.

Over de Galaxy Watch 5 Pro is nog maar weinig bekend. Wel is info over zijn enorme 572 mAh-accu gelekt. Ter vergelijking: de grootste modellen van de Galaxy Watch 4-horloges hebben een 361 mAh-batterij. Dat betekent dat de accu van de Watch 5 Pro maar liefst 60 procent meer capaciteit krijgt. Hierdoor gaat de nog onaangekondigde smartwatch zonder twijfel een stuk langer mee dan de Galaxy Watch 4, die het ongeveer een dag of twee uithoudt.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic

De accuduur blijft een pijnpunt van veel smartwatches. Het fijne van een ‘normaal’ horloge is dat de batterij in de meeste gevallen jaren meegaat. Zodra ‘ie leeg is vervang je hem een keertje en kun je er weer tijden mee vooruit. Veel smartwatches moeten echter iedere ochtend of om de dag aan de lader, alhoewel dat ook ligt aan het besturingssysteem. Kies je voor een horloge met Wear OS dan zul je vaker moeten laden dan bijvoorbeeld met een slim horloge van Huawei of Fitbit met hun eigen systeem. Ook ‘s werelds populairste smartwatch, de Apple Watch, gaat maximaal twee dagen mee op een lading.

Meer over de slimme horloges van Samsung

Samsung is nu al jaren actief op de smartwatchmarkt. De fabrikant bracht in 2013 de Galaxy Gear uit en sindsdien verwachten we ieder jaar nieuwe slimme horloges van Samsung. De huidige Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch 4 Classic behoren dan ook tot de beste smartwatches van dit moment. Ze zijn sinds augustus 2021 op de markt, dus over een kleine vier maanden kunnen we weer nieuwe horloges van Samsung verwachten.

Volgens Sammobile is het nog niet honderd procent zeker dat er daadwerkelijk een Galaxy Watch 5 Pro met een giga-accu komt. Meerdere bronnen zijn er echter zeker van dat ook de reguliere Galaxy Watch 5-horloges grote batterij-upgrades krijgen.

