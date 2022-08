Samsung Galaxy Watch 4 vs Watch 5: deze is het beste voor jou

Als je onze preview hebt gezien over de net aangekondigde smartwatches van Samsung, weet je dat we niet niet weggeblazen zijn door de nieuwe Galaxy Watch 5. In dit artikel vergelijken we ‘m met zijn voorganger en kijken we wat een betere keuze is voor jou.

Samsung Watch 5 vs Watch 4: dezelfde smartwatch met ander nummertje

Samsung is al jaren een grote speler op de smartwatchmarkt en weet Android-gebruikers een fijne watchervaring te bieden. Bij elke nieuwe generatie wist de fabrikant wel een grote upgrade toe te voegen, bijvoorbeeld Wear OS op de Watch 4 of een boel sensoren op de Watch 3.

Bij de Watch 5 zijn juist kleinere updates doorgevoerd. Vandaar de vraag: is de Watch 5 wel de moeite waard of kun je beter voor de Watch 4 gaan? In deze vergelijking komen we achter het antwoord.

Dit is nieuw aan de Watch 5

Om erachter te komen welk van de Samsung-horloges bij jou past, kijken we naar wat er echt nieuw is aan de Galaxy Watch 5. Het meest indrukwekkend is het scherm van saffierglas, maar daarover later meer.

Daarnaast is de accu groter geworden, afhankelijk van het model dat je koopt. In het beste geval krijg je zo’n 13 procent meer batterij. Dat zal ervoor moeten zorgen dat je makkelijker het einde van je dag haalt.

De accu kan ook sneller laden dan zijn voorganger. De nieuwe Watch 5 is in een half uurtje namelijk bijna halfvol. Handig als je tussendoor nog even je batterij wil bijladen. Daar doet de Watch 4 wat langer over.

Als laatste geeft Samsung aan de BIA-sensor nog verder te verbeterd te hebben. Met BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) meet je de staat van je gezondheid. Dat kon de Watch 4 ook al, maar blijkbaar minder accuraat. We vragen ons af hoeveel dat verschil is en of dat uitmaakt, want uiteindelijk waarschuwt Samsung alsnog om de Watch 5 niet te gebruiken om serieuze diagnoses te stellen.

Eén op één kopie

Laten dan we even snel de fysieke eigenschappen van de Watch 5 langslopen. Hij heeft een ronde behuizing met strakke zijkanten. Er zitten twee knoppen aan de zijkant en de siliconen bandjes zijn verwijderbaar. En dan nu de Watch 4. Hij heeft een ronde behuizing met strakke zijkanten. Er zitten twee knoppen aan de zijkant en de siliconen bandjes zijn – zoals je zou verwachten – ook verwijderbaar.

De behuizing is zeker strak en modern, maar het uiterlijk van de Watch 5 is, op de andere kleuren na, niet echt veranderd ten opzichte van de Watch 4. Wel is de achterkant iets platter en is het scherm van saffierglas gemaakt. Dat is 60 procent sterker dan het glas op de Watch 4. Het is tof om dat saffierglas zelfs op het instapmodel te zien, want dat is normaal een premium-optie.

Updatebeleid, uitvoeringen en prijzen

Omdat de Watch 5 in 2022 verschijnt, krijgt het horloge een jaartje extra software-ondersteuning ten opzichte van de Watch 4. Je ontvangt van Samsung namelijk vier jaar aan Wear OS-updates en vijf jaar aan beveiligingsupdates. Met de Watch 5 zit je dus tot 2027 snor, met de Watch 4 tot 2026. Het is eerder de vraag of je rond die tijd nog steeds dezelfde smartwatch gebruikt.

De Watch 5 komt standaard in vier uitvoeringen. 40 millimeter standaard of met LTE en de 44 millimeter standaard of met LTE. Alle modellen komen in het goud, grijs en zilver, maar de 44 mm-versie heeft een exclusieve blauwe kleur. Het kleinste model begint bij 299 euro.

De prijs van de Watch 4 neemt ondertussen met een rap tempo af. Hij had een adviesprijs vanaf 269 euro, maar is nu voor ongeveer de helft verkrijgbaar.

Conclusie Samsung Galaxy Watch 5 vs Watch 4

De nieuwe Galaxy Watch 5 heeft een sterker scherm, grotere batterij en betere sensoren dan zijn voorganger, maar qua design en snelheid is er niks veranderd. De Galaxy Watch 4 bevat namelijk dezelfde snelle processor en draait op dezelfde software. Het grootste verschil is de prijs. Ben je op zoek naar een smartwatch voor je Android-telefoon, dan raden we op dit moment de Samsung Galaxy Watch 4 van 44 mm aan. Deze heeft de grootste batterij en is zo’n 150 euro goedkoper dan het instapmodel Watch 5. Wil je echt de voordelen van de Watch 5, dan is het verstandig om nog even te wachten. Als de prijs van de Watch 5 net zo snel daalt als die van de 4, dan is hij binnenkort een stuk goedkoper te vinden.

Ga jij voor de Watch 4 of wil je toch die nieuwe 5? Bekijk hieronder de beste prijzen voor beide smartwatches.

