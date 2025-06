‘Je Samsung Watch krijgt One UI 8 met nieuwe (betaalde) functies’

Samsung heeft nieuwe functies van One UI 8 op voor Galaxy Watches aangekondigd. Of ze allemaal gratis zijn, is nog niet bekend.

Nieuwe functies in One UI 8 op Samsung Watches

One UI 8 komt eraan. Niet alleen voor Samsung-smartphones op basis van het nieuwe Android 16, maar ook voor Samsung-smartwatches die straks draaien op Wear OS 6. Die software is nog niet uit, maar toch deelt de fabrikant alvast verschillende nieuwe gezondheidsfuncties.

Te beginnen met Bedtime Guidance. Deze modus houdt je slaappatroon van de afgelopen dagen in de gaten, om je ’s avond het beste advies te geven voor een goede nachtrust. Het moet vooral handig zijn na een periode van veel verschillende bedtijden, waarbij je jouw slaapgedrag weer in een goed ritme probeert te krijgen.

Vascular Load is de benaming voor de hoeveelheid stress die je vaatstelsel ervaart terwijl je slaapt. De Watch alarmeert je wanneer die te hoog is. Een andere meting is de Antioxidant index, die meet hoeveel goede voedingstoffen je inneemt voor een juiste hoeveelheid gezonde bloedcellen. Oftewel, hoe hoger die score, hoe beter je tegen slechte stoffen beschermd bent.

En dan is er de Running Coach, die je helpt bij het opstellen van een gepersonaliseerd renschema. Na twaalf minuten hard te lopen met het horloge, heeft ‘ie genoeg informatie verzameld om je te helpen bij het trainen voor bijvoorbeeld een marathon. Met de verschillende levels moet de coach het trainen leuker maken.

De nieuwe functies draaien uit de doos op de Samsung-horloges die deze zomer worden aangekondigd. Dat zijn naar verluidt de Galaxy Watch 8 en Galaxy Watch 8 Classic (en mogelijk een nieuwe Watch Ultra). Ook oudere modellen mogen de update verwachten, zoals de Watch 5, 5 Pro, 6, 6 Classic, 7 en Ultra. Of de Watch 4 en 4 Classic de update krijgen, is nog een twijfelgeval.

Samsung overweegt betaalmuur in Samsung Health

Tof, die nieuwe gezondheidsfuncties in One UI 8, maar het is nog niet duidelijk of die voor iedereen gratis beschikbaar zullen zijn. In een recent interview met CNET liet Samsung Health-topman Hon Pak weten dat het bedrijf serieus overweegt om een betaald abonnement voor de gezondheid-app te introduceren.

Mogelijk worden (sommige) nieuwe functies achter een betaalmuur gezet of kiest de fabrikant ervoor om alleen Watch 8-gebruikers de functies gratis te geven. Gebruikers van oudere horloges zouden zo richting een betaald abonnement gestuurd.

Samsung Galaxy Watch 7

Het introduceren van een betaalmuur is overigens geen nieuw idee. Google doet dit al met Fitbit Premium en ook Garmin heeft een Connect Plus-abonnement. Hiermee krijgen gebruikers toegang tot gepersonaliseerde gezondheidsadviezen, gedetailleerde analyses en exclusieve work-outs.

Of en wanneer het premium gezondheidsabonnement van Samsung officieel gelanceerd wordt, is nog niet bekend. Ook over de prijs is weinig bekend. Om even een beeld te schetsen van de huidige prijzen: voor Fitbit en Garmin betaal je 8,99 euro per maand.

Wat verwacht jij van de nieuwe gezonheidsfuncties en zou je ze gebruiken, zelfs als je ervoor moet betalen? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina!

