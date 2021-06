‘Zo ziet de eerste Samsung-smartwatch met Wear OS eruit’

Gelekte afbeeldingen laten de eerste Wear OS smartwatch van Samsung zien. Dit horloge lijkt de Galaxy Watch Active 4 te worden en ziet mogelijk al op 28 juni het levenslicht. Dit valt op aan het ontwerp.

Dit kan Samsungs Wear OS-smartwatch zijn

De renders zijn met de computer gemaakt op basis van afbeeldingen van het horloge, en gedeeld door de bekende lekker @OnLeaks en minder bekende website Giznext. Zij houden de echte afbeeldingen voor zich om hun bronnen te beschermen.

Het slimme horloge zou de Samsung Galaxy Watch Active 4 heten en als opvolger dienen van de Galaxy Watch Active 2 uit 2019. Een derde generatie is nooit uitgebracht. Het vierde model zou verschijnen in twee formaten. Het model met 40 millmeter-model is bedoeld voor de kleinere pols, terwijl de 44 millimeter-versie geschikter is als je een grotere pols hebt.

De smartwatch zou gemaakt zijn van aluminium en een zwarte, grijze of gouden kast hebben. Op de rechterzijkant zijn naar verluidt twee knoppen geplaatst.

Het horlogebandje is gemaakt van rubber en zwart, olijfgroen, zilver of goud gekleurd. Dit zou afhangen van welk model horlogekast je neemt. Ten opzichte van de Samsung-smartwatches van vorig jaar is het horlogebandje iets aangepast en hebben de knoppen op de horlogekast een andere vorm.

Watch Active 4 met Googles Wear OS

De Galaxy Watch Active 4 zou draaien op een onbekende 5 nanometer-processor en gebruikmaken van een ‘plat’ scherm met smalle randen. Veel (premium) smartwatches gebruiken een scherm dat aan de zijkanten wat bol loopt, wat prettiger aanvoelt bij het vegen vanaf de rand.

Volgens OnLeaks, Giznext en andere (eerdere) bronnen wordt de Galaxy Watch Active 4 de eerste Samsung-smartwatch met Wear OS. Dit is Googles besturingssysteem voor slimme horloges. Huidige Samsung-smartwatches draaien op Samsungs zelfontwikkelde Tizen. Onlangs maakten Google en Samsung bekend dat Samsung Wear OS gaat installeren op zijn nieuwe smartwatches.

Het lijkt er sterk op dat Samsung de Galaxy Watch Active 4 met Wear OS op 28 juni presenteert. Het bedrijf houdt dan een evenement gericht op het heruitvinden van smartwatches. De redactie van Android Planet houdt je natuurlijk op de hoogte van de Galaxy Watch Active 4 en ander nieuws rondom smartwatches. Zo schreven we laatst een uitgebreid artikel over de vernieuwingen die Wear OS in 2021 krijgt.

