‘Samsung Galaxy Z Fold 4 wordt kleinere upgrade dan verwacht’

Samsung werkt aan de opvolger van de veelgeprezen Galaxy Z Fold 3: de Galaxy Z Fold 4. Uit gelekte specificaties blijkt dat het toestel een minder grote upgrade wordt dan gedacht.

Zijn dit de specificaties van de Samsung Galaxy Z Fold 4?

De Samsung Galaxy Z Fold 3 is inmiddels zo’n negen maanden oud. Samsung werkt dan ook al een tijdje aan zijn opvolger, de Galaxy Z Fold 4, die de fabrikant waarschijnlijk ergens in augustus aankondigt. We wisten al een aantal dingen over het gloednieuwe vouwtoestel, maar smartphonelekker Yogesh Brar gooide onlangs alle vermeende specificaties op straat. Hieruit blijkt dat de Galaxy Z Fold 4 niet op alle vlakken zo high-end wordt als bijvoorbeeld de Galaxy S22 Ultra.

Onder de motorkap van de Z Fold 4 vinden we de Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip. Dit is de nieuwste, krachtigste en meest energiezuinige chip van Qualcomm. Het vouwbare 120Hz-amoled-scherm krijgt opnieuw een formaat van 7,6 inch, maar de beeldverhouding verandert iets. Hierdoor wordt het toestel iets breder, maar ook iets minder lang. Ook worden de schermranden weer een stukje dunner.

Volgens Brar krijgt de Z Fold 4 een accu met een grootte van slechts 4400 mAh. Dat betekent dat de batterij net zo groot blijft als bij de Z Fold 3 – die op dit gebied niet al te best presteerde. Dat vinden we bij Android Planet toch wel een beetje jammer. Het grote scherm slurpt energie en hoewel de nieuwe chip energiezuiniger is, haal je mogelijk niet altijd het einde van de dag met de Galaxy Z Fold 4.

Opnieuw minder goede camera’s

Samsungs vouwtelefoons hebben altijd al minder goede camera’s gehad dan de Galaxy S-toestellen. Zo heeft de Z Fold 3 drie 12 megapixel-camera’s, die minder goed presteren dan de 108 megapixel-lens van de Galaxy S21 Ultra, die hetzelfde jaar op de markt kwam. Dit jaar lijkt daar geen verandering in te komen. De Z Fold 4 krijgt een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 12 megapixel-telelens. Naar verwachting krijgt dus enkel de hoofdcamera een upgrade.

Megapixels zijn niet alles en wellicht heeft Samsung allerlei softwarematige verbeteringen doorgevoerd, zodat de Z Fold 4-camera’s wel degelijk beter zijn dan die van de Z Fold 3. Toch missen we het uitstekende camerasysteem van de Galaxy S22 Ultra, dat adembenemende foto’s en video’s maakt. Voor de torenhoge prijzen van Samsungs vouwtelefoon verwachten we toch eigenlijk ook wel de allerbeste camera’s die de fabrikant te bieden heeft.

Meer Samsung-nieuwtjes lezen? Houd dan onze website in de gaten.