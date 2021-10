‘Vingerafdrukscanner Samsung Galaxy Z Fold 4 werkt aan twee kanten’

Samsung gebruikt zijn Z Fold-lijn om te innoveren. Zo had de Z Fold 3 als eerste Samsung-toestel een selfiecamera onder het scherm. De Galaxy Z Fold 4 komt misschien wel met een soortgelijke, vernieuwende functie.

Lees verder na de advertentie.

Samsung-patent toont dubbelzijdige vingerafdrukscanner

Onlangs dook een nieuw Samsung-patent van een dubbelzijdige vingerafdrukscanner op. Schetsen van LetsGoDigital brengen het patent tot leven. Op de beelden zien we een vouwbare Samsung-telefoon. Het toestel lijkt een vingerafdrukscanner te hebben die aan twee kanten werkt.

In gesloten stand bevindt de scanner zicht onderaan het cover-scherm van de smartphone. Vouw je de telefoon vervolgens open, dan werkt de vingerafdrukscanner nog steeds, maar dan aan de rechter-onderkant van het vouwbare scherm. Het is een beetje lastig om in woorden uit te drukken, dus kijk vooral even naar de onderstaande schets voor meer duidelijkheid.

Samsungs huidige top-vouwtoestel, de Galaxy Z Fold 3, heeft een vingerafdrukscanner in de aan- en uitknop. Deze bevindt zich aan de zijkant van het toestel. Die locatie vinden is prima, maar het is leuk om te zien dat Samsung blijft innoveren.

Patenten blijven… patenten

Het is belangrijk om patenten zoals deze met een korreltje zout te nemen. Het kan bijvoorbeeld dat Samsung voor twee aparte vingerafdrukscanners gaat; denk aan een combinatie van een optische en een ultrasonische scanner. Daarnaast worden patenten lang niet altijd werkelijkheid.

Één ding is zeker: Samsung gelooft heilig in een vouwbare toekomst voor de smartphone. De fabrikant heeft de populaire Note-lijn dan ook vervangen voor de vouwbare Z-lijn. Wij zijn erg benieuwd wat Samsung voor volgende generatie vouwtelefoons in petto heeft.

Ben jij ook zo benieuwd of de Samsung Galaxy Z Fold 4 zo’n dubbelzijdige vingerafdrukscanner krijgt? Schrijf je dan even in voor onze nieuwsbrief, download de gratis Android Planet-app of volg ons via social media: Instagram of Facebook. Zo mis je niets!

Meer Samsung-nieuws: