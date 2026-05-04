Gerucht: Samsung werkt aan laptops die op Android draaien

Samsung heeft al smartphones en tablets die op Android draaien en daar lijken nu laptops bij te komen. De fabrikant zou aan drie verschillende modellen werken in verschillende prijsklassen.

‘Laptops met Android komen eraan’

Samsung verkoopt natuurlijk al notebooks, maar die draaien doorgaans op Windows of Chrome OS. Dat werkt net iets minder makkelijk samen met je telefoon. Het is daarom geen verrassing dat Samsung zijn ecosysteem wil uitbreiden met Android-laptops.

Volgens SamMobile werkt de Koreaanse fabrikant aan drie varianten die allemaal Android 17 aan boord hebben. Samsung legt daar de eigen One UI 9-schil overheen, net als op zijn smartphones, tablets en televisies. Het voordeel is duidelijk: als al je apparaten over hetzelfde besturingssysteem beschikken, zorgt dat voor een overzichtelijke gebruikerservaring. Ze werken allemaal min of meer hetzelfde.

Zo ziet dat er volgens Gemini uit

Zoals gezegd zouden er drie verschillende laptops met Android verschijnen: een budgetmodel, een midrange optie en een high-end versie voor veeleisende gebruikers. Die laatst heeft volgens SamMobile een erg fraai ontwerp. Met de goedkoopste variant hoopt Samsung vermoedelijk de concurrentie aan te gaan met Apple’s nieuwe laptop: de voordelige MacBook Neo.

Veel Galaxy AI verwacht

Wanneer Samsung deze laptops lanceert, is nog niet duidelijk. Het zou in ieder geval voor het einde van het jaar zijn. Ook weten we nog niet op wat soort hardware ze draaien. Als we moeten gokken, hebben ze soortgelijke processoren aan boord als de smartphones en tablets van het bedrijf. Denk dus aan snelle mobiele chips als de Snapdragon 8 Elite Gen 5 of Samsungs eigen Exynos 2600.

De laptops leunen waarschijnlijk zwaar op kunstmatige intelligentie. Alle bekende Galaxy AI-functies zouden aanwezig zijn. Daarnaast werken ze goed samen met DeX, de desktopmodus die Samsung in zijn duurdere smartphones stopt.

Zie jij een laptop met Android wel zitten of ga je toch liever gewoon voor Windows? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!